Para los K, Malcorra renunció por Odebrecht

El diputado K, Héctor Recalde, se refirió a la salida de la canciller Susana Malcorra luego de que se anunciara su renuncia este lunes 29/05. "No ha sido brillante el desempeño de la canciller. Más que motivos personales, me parece que hay otros motivos. Y Odebrecht no es ajeno a esto. Encuentro una relación, porque evidentemente los acuerdos que trató de hacer el Gobierno con Odebrecht cuando no tenía facultades, Malcorra no puede estar ajena a esto. Hay que ver los antecedentes de esto. Es un resorte de Malcorra y Macri dar la renuncia o pedir la renuncia, no sé qué habrá pasado", expresó el jefe del bloque FPV-PJ en diálogo con Radio del Plata.

"Hay cosas muy oscuras, no sólo las más conocidas. Si hay un eje del mal es la falta de institucionalidad y la seguridad jurídica. Así como fueron falsas las promesas es falsa la imagen", agregó.

Malcorra dejará su puesto "por temas personales", según anunció el presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa de la que participaron la diplomática y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La reemplazará el embajador argentino en Francia, Jorge Faurie.

"Es un momento complejo, porque tomo una decisión que tiene tensiones entre el orgullo de representar a la Argentina y mis responsabilidades familiares. Hace muchos años que con mi familia, que vive en Madrid, estamos separados y los años acumulan la distancia", dijo Malcorra durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Días atrás, Malcorra afirmó Macri "está convencido de que hay que visibilizar" las declaraciones de imputados en Brasil por el escándalo de coimas de Odebrecht, que mencionen a ciudadanos argentinos. "El presidente Macri está convencido de que hay que visibilizar estas declaraciones", afirmó Malcorra, quien además destacó que el jefe de Estado apunta a que "se resuelva pronto". En declaraciones a Radio Rivadavia la semana pasada, la canciller explicó que "se están resolviendo de qué forma se pueden viabilizar la manera de que los que declararon en Brasil lo hagan acá".