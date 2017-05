Garavano se cruzó con Verbitsky:"No toleramos amenazas ni presiones"

Diferencias, cruces y tensión. El hecho ocurrió el pasado sábado 27/5 pero este lunes 29 se conoció un video. Ocurre que, el ministro de Justicia, Germán Garavano, protagonizó un cruce con el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–, el periodista Horacio Verbitsky, durante un acto que se realizó el sábado a la mañana en el edificio de la ex ESMA que sirvió como cierre de las sesiones extraordinarias en la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras una recorrida por el ex centro clandestino de detención y luego de que fueran enumerados los nombres de los represores sometidos a juicio, Verbitsky tomó la palabra en el Museo de la Memoria y –según reprodujo Página12– aseguró: "Suelo decir sin quitarle mérito a Néstor Kirchner que cuando él asumió ya había entre 70 y un centenar de represores detenidos. Y eso fue producto de la lucha de la sociedad argentina impidiendo que las causas se pudieran cerrar: esto debería servir como advertencia. Así que no lo intenten porque lo vamos a impedir". La intervención sorprendió al presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, y al resto de la comisión que siguió la escena en silencio.

El funcionario del gobierno de Cambiemos recogió rápido el guante y contestó: "Creo que esto que vos decís hay que sostenerlo, pero no desde la presión, no desde la amenaza, sino desde un tema cultural". "No es una amenaza, justamente porque son más jóvenes, es recordarles episodios de la historia para que los tengan en cuenta", acotó nuevamente Verbitsky. Además del periodista y el ministro de Justicia, durante la visita a la ex ESMA estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, su par de la provincia de Buenos Aires Santiago Canton y los miembros de la CIDH que participaron del 162 período extraordinario de sesiones que se hizo la semana pasada en la Argentina.

Garavano intentó recomponer el clima institucional que tenía el encuentro. Agradeció especialmente la visita de los enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la Argentina, aseguró que el Gobierno mantendrá su compromiso con los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y graficó: "Como ven, en la Argentina sigue habiendo pasiones".

Durante las sesiones, los comisionados trataron "la situación de los derechos humanos de las personas transexuales en Chile; los derechos humanos, encarcelamiento y políticas de drogas en Brasil; la institucionalidad de pueblos indígenas y afrodescendientes en Perú; la independencia judicial en Uruguay; la situación de derechos humanos de las personas migrantes en el Cono Sur; entre otros temas". Si bien por protocolo el grupo no pudo tocar temas locales, el presidente Eguiguren Praeli confirmó que dentro de un mes visitarán en Jujuy a la dirigente kirchnerista Milagro Sala, detenida hace más de un año.