Centurión será titular ante el Rojo pero Boca lo dejará irse en junio

El delantero de Boca Juniors, Ricardo Centurión, quien se desgarró el aductor derecho hace 15 días en el superclásico ante River Plate, este lunes (29/05) regresó a los entrenamientos, no mostró signos de dolor y será titular el próximo domingo (04/06) contra Independiente, en La Bombonera, por el partido que corresponde a la vigésimo séptima fecha del campeonato de Primera División 2016-2017. El atacante ‘Xeneize’ vuelve a la titularidad tras ser denunciado por su ex pareja Melisa Tozzi por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Quilmes debido a presuntas agresiones y amenazas. Por lo tanto, la Justicia dictó el miércoles 24/05 una orden de restricción perimetral para el delantero boquense. La medida fue definida por el juez Marcelo Javier Goldberg y es por tiempo limitado, mientras la Justicia determina si la causa llega a juicio. Tozzi denunció por lesiones y amenazas a Centurión, su ex pareja, luego de que el miércoles 17 de mayo el delantero de Boca la tomara por el cuello mientras discutían en la puerta de su casa. Por estos episodios, la dirigencia de Boca Juniors evalúa si haría uso de la opción de compra del pase del delantero Centurión tras ser acusado por sus ex parejas por violencia de género. Sin embargo, Diego Storto, abogado de Melisa Tozzi, pidió la detención del '10' xeneize: “Pedimos que no salga de país. La violencia existió en muchísimas oportunidades y ahora violó la perimetral”. Pese al escándalo, el presidente del club, Daniel Angelici, intenta sostener al jugador por no contar con un reemplazo.

