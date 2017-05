Arrinconada, Hebe convoca a un "contraataque internacional"

Furiosa, este lunes 29/5, la jefa de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, rechazó hoy la posible intervención por parte del gobierno de Mauricio Macri de la universidad que ella creó junto a Sergio Schoklender durante el gobierno kirchnerista y anunció un "contraataque internacional", con recolección de cartas contra el presidente argentino.

El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo -que fue estatizado luego de que estallara el escándalo de corrupción por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales- será virtualmente intervenido debido al desplazamiento del rector Germán Ibáñez; la puesta en marcha de una auditoría sobre los sueldos y los gastos en proveedores; y la revisión de todos los nombramientos, tanto del personal académico como no académico.

"Ha llegado a nuestros oídos que van a intervenir la universidad, que es una manera de destruir a la Madres, porque es parte de nuestro proyecto. En la época de Cristina fue llevada a nivel nacional y se armó un instituto de derechos humanos, a partir de la Universidad de las Madres", dijo esta noche en un video Bonafini, aunque evitó mencionar que la estatización se produjo tras el descalabro financiero y las deudas por decenas de millones de pesos en sueldos, impuestos y hasta en servicios básicos.

La jefa de la organización de derechos humanos dijo que es víctima de amenazas y acusó al gobierno de Macri de pretender hacerlas "desaparecer" y de quitarle "los lugares donde las Madres militamos". "Nos siguen amenazando, nos siguen persiguiendo. Las amenazas se hacen cada vez más fuertes. Esta mañana, antes de salir, me dijeron que me iban a quemar la casa, me están llamando cada dos o tres horas para hacerme la vida imposible. No sabemos para donde salir", afirmó en un video publicado en Facebook y Youtube.

"Empezamos contraataque: que todas las universidades del mundo le manden una carta a Macri que diga por qué Macri quiere destruir a las Madres, por qué el gobierno entero de Macri quiere destruir a las madres, cerrándonos la Plaza, prohibiéndonos, queriéndome poner detenida, procesándome, insultándonos desde los medios".

"Vamos a hacer un recorrido por el mundo para contar quién este gobierno, qué pasa", dijo la jefa de Madres de Plaza de Mayo y argumentó: "Macri nos quiere destruir porque quiere destruir a nuestros hijos, haciéndolos desaparecer del todo, perdonando a los asesinos, haciendo el 2x1 y haciendo que las madres también no estén más. Quieren cerrar los lugares donde las madres militamos, como son la universidad, la casa de las madres, la revista, la radio. Hay un montón de cosas que ellos no quieren que tengamos y empezaron por la universidad". Bonafini aseguró que "contamos con el apoyo de adentro del país y de los compañeros de afuera. Las Madres hemos tomado contacto con universidades del exterior" y consideró que se buscaría "tapar todo lo que hace destruyendo a las madres, pero no va a poder, aunque nos mate".