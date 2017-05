El calentamiento global conspira contra el nuevo Arca de Noé

Es posible que los vikingos descubrieran Svalbard hacia el siglo XII.

El archipiélago Svalbard, anteriormente Spitzberg (por la isla mayor) es un archipiélago situado en el océano Glacial Ártico, al norte del continente europeo, territorio del Reino de Noruega.

Solamente 3 de las islas están habitadas: Spitsbergen, Isla del Oso y Hopen. El 60% del archipiélago Svalbard está cubierto por glaciares y extensiones nevadas. El sol de medianoche dura desde el 20/04 hasta el 23/08 y la oscuridad perpetua desde el 26/10 hasta el 15/02.

El poblado más grande es Longyearbyen, con 2.000 habitantes. El pequeño cementerio local dejó de enterrar hace 70 años, después de comprobar que los cuerpos no se descomponían. Los cadáveres son preservados por el hielo permanente (permafrost).

Longyearbyen es la sede de la UNIS (Universitetssenteret på Svalbard), el centro de estudios universitarios más septentrional del mundo, con estudiantes de más de 25 nacionalidades distintas para seguir estudios sobre geología, geofísica, tecnología (ingeniería) y biología.

Banco de Semillas de Svalbard



El 27/02/2008 allí se inauguró el "Banco Internacional de Semillas de Svalbard”, financiado por Noruega, Monsanto, Fundación Rockefeller, Fundación Bill y Melinda Gates, etc. También llamada "El Arca de Noé vegetal" o "el banco semillero del día del juicio final", su objetivo es preservar las semillas para futuras generaciones, en caso de que ocurra una catástrofe tan grande que amenace a la especie humana. Se almacenan 930.821 de semillas diversas.

El envío fue realizado desde más de 100 países y el resguardo es totalmente gratuito.

La bóveda es impermeable a la actividad volcánica, los terremotos, la radiación y la crecida del nivel del mar, y en caso de fallo eléctrico, el permafrost (capa de hielo permanentemente congelada) del exterior actuará como refrigerante natural.

Su ubicación, a 130 metros sobre el nivel del mar, asegura que el suelo esté seco, incluso si aumenta el nivel del mar por derretimiento de los hielos polares.

Las muestras de semillas almacenadas en la bóveda de semillas son las copias de muestras almacenadas en el depósito de genes. Los investigadores, criadores de planta y otros grupos que desean tener acceso a muestras de semillas no tienen acceso a la bóveda de semillas; deben solicitar muestras en el depósito de genes.

Esto quiere decir que la bóveda de semillas funciona como una caja de seguridad en un banco.

El gobierno de Noruega tiene el edificio (costó 45 millones de coronas noruegas o US$ 9 millones). Los costos operativos son pagados por Global Crop Diversity Trust: Fundación Bill y Melinda Gates (US$ 20,09 millones), Reino Unido (US$ 19,46), Australia (US$ 11,37 millones), etc.

Sin embargo, hace unos días, el Gobierno de Noruega, dueño de la instalación, anunció una filtración de agua en la bóveda, a causa del derretimiento de los hielos en las cercanías, por el aumento de las temperaturas.

El calentamiento global está poniendo en jaque el proyecto.

Aunque las semillas están a salvo, el agua se filtró sólo en los túneles de entrada en la bóveda, ésto ha encendido las alertas respecto al riesgo que el calentamiento global representa.

Para evitar que incidentes como éste vuelvan a ocurrir a futuro, están quitando los equipos eléctricos que estaban en el túnel (para así eliminar esa fuente de calor), e instalando bombas para remover el agua en caso de una inundación. También están construyendo una capa a prueba de agua en el túnel de entrada y excavando zanjas en la montaña, para redirigir el agua de deshielos y lluvia lejos de la entrada a la bóveda.

Plano del Banco Internacional de Semillas de Svalbard.

¿Será ésto suficiente?

Deberá recordarse que, según el relato bíblico, Dios prometió a Noé y sus hijos no provocar otro Diluvio, y la prueba del pacto fue el arco iris. Pero los hombres no creyeron en la palabra de Dios y por eso iniciaron la construcción de la Torre de Babel, una estructura tan elevada que los salvara si volvía a diluviar. Dios los castigó por su desconfianza, provocando que cada uno hablara una lengua diferente, lo que provocó la dispersión de los constructores.