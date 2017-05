"Al Papa lo politizan porque no entienden que no cree en la Teoría del Derrame"

Invitado por la redacción para analizar al aire de Urgente24 TV, Daniel Arroyo -dirigente del Frente Renovador, referente en temas y problemáticas sociales- realizó una interesante radiografía de la grave situación por la que atraviesan hoy los hijos de los '90: "El problema de los más pobres en Argentina no son las habilidades duras; aprenden trabajando. Les faltan las habilidades blandas, les cuesta ir a trabajar todos los días 8 horas, les cuesta sostener el ritmo porque no vieron a su padre o a su abuelo trabajar porque no tienen la sociabilidad que les da la escuela.

Quien conforma el método y las habilidades blandas de la sociedad es la escuela: si un chico se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela, y hace todos los días lo mismo, arma un sistema que después le va a servir para trabajar, para tener pareja, para andar por la vida. Como la mitad de los jóvenes no están en la escuela, la mitad de los jóvenes no tienen esas habilidades".

A su vez, el sistema laboral en la Argentina pareciera estar "armado" para la informalidad: "Como tenemos 35% de trabajo informal, más casi 9 millones de personas que reciben planes sociales, el resto del sector formal termina sosteniendo todo. Por eso los impuestos son altos.

Yo creo que hay que ir a sistemas de deducción impositiva grande para que las empresas contraten a sectores de la informalidad o empalmarlo con quienes cobran planes sociales, y esto sostenerlo durante 3 o 4 años, por lo menos.

Nosotros tenemos que ir a un sistema educativo dual: que el chico pueda hacer también pasantías. Vincular escuela y trabajo, en la técnica y en el resto de las escuelas".

Interesante sociedad argentina: "Tenemos argentinos en el siglo XXI (vinculados a la soja, al mundo del conocimiento y la industria del software), argentinos del siglo XX (la señora que cose ropa en su casa) y argentinos del siglo XIX (el pibe que no tiene secundaria completa y está perdido en la esquina). A todos hay que generarles trabajo.

Hay que cuidar la industria textil (siglo XX), que no es competitiva y tiene problemas serios porque trabajan jóvenes y mujeres: hay 20% de desocupación ahí. Y hay que crear obra pública de pico y pala.

La ventaja nuestra es que no hay que inventar trabajo porque nunca hicimos las veredas, las cloacas, el cordón-cuneta, las viviendas sociales. Entonces, nuestras falencias son a la vez una oportunidad".

Consultado por Edgar Mainhard -director de Urgente24- sobre la tensa relación entre Cambiemos y el papa Francisco, Arroyo definió: "Yo creo que al papa se lo politiza porque no se lo entiende. El papa es una de las pocas personas que viven como dicen y lo que ha dicho siempre: no cree en la teoría del derrame, en el neoliberalismo y es un hombre que ha vivido de manera muy austera.

Lo que él plantea es muy claro: hay un capitalismo salvaje sin rostro humano, que complica y mucho, y que hay una sociedad invisibilizada: los jóvenes y los abuelos".

#BajemosLosPrecios

"La iniciativa del Frente Renovador de bajar los precios funciona si hacemos lo que hay que hacer: tomamos 11 productos de la canasta básica (azúcar, arroz, yerba, papa, aceite, carnes, etcétera), le quitamos el IVA (los impuestos nacionales) y aplicamos la ley de góndola para evitar que hoy una empresa ocupe toda la góndola con sus 4 o 5 marcas y maneje los precios. Ninguna empresa puede tener más del 40% de la góndola, de modo que estemos obligados a ver las segundas y terceras marcas, el producto local.

Los alimentos tienen que bajar. Se puede discutir en Argentina si somos buenos o malos haciendo celulares; en alimentos somos buenos. No podemos tener semejante inflación en alimentos".

De generación en generación

"La tarea de nuestra generación es darle visibilidad a los jóvenes y trabajadores, entrarlos al mundo del trabajo, dar vuelta la escuela secundaria, cambiar el sistema de créditos, cortar la venta de drogas en los barrios... Armar un sistema que le dé chances a ese tercio de la Argentina que está afuera del sistema.

El problema es que más allá de las buenas intenciones de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la orientación económica deja a mucha gente afuera", cerró el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.