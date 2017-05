Majul en el eje del pedido de informes de Lousteau a Larreta

CIUDAD DE BUENOS AIRES. La iniciativa fue presentada por la jefa del bloque radical Suma+ y abogada de Martín Lousteau, Inés Gorbea. El proyecto propone que el Ejecutivo informe el gasto total, presupuestado y ejecutado, correspondiente al rubro publicidad y propaganda de ministerios, dependencias, entes descentralizados, empresas y entes autárquicos del Gobierno de la Ciudad desde enero de 2015 a la actualidad.

Desde el interbloque ECO también pretenden saber en detalle a cuanto ascendió el gasto en la vía pública por mes, la dependencia ejecutora y el criterio en base al cual se determinó el gasto. Lo mismo en cuanto al gasto en medios gráficos, televisivos, radiales y cinematográficos y sitios de Internet.



También se refiere al gasto de publicidad oficial en las redes sociales, donde el Gobierno porteño hace tiempo realiza campañas de participación ciudadana como BA Elige, para la cual destinaron $500 millones para que los porteños decidan en que políticas de gestión gastarlos.



Hay que señalar que en diciembre de 2009, la Legislatura porteña sancionó la Ley Nº3.391, por el cual se regulaba la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la publicidad oficial de toda la administración pública de la Ciudad. Pero un mes después, el 25/01/2010, mediante el Decreto Nº122/010 el Poder Ejecutivo vetó la ley sancionada por la Legislatura que según ECO fue "con una clara intencionalidad política: sin ley hay arbitrariedad".



Entre los fundamentos jurídicos del veto, el Gobierno de Macri se atribuía, a través de la secretaría de Comunicación Social, la función de "elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de carácter hegemónico y transversal".



Asimismo, el artículo 8º de la Ley vetada prohibía incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad. Pero el Gobierno Porteño entendió que dicho artículo merecía reproche ya que las imágenes y voces de funcionarios tienen "la razonable finalidad de que aquellos que cumplan una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den así a conocer", y agregaba "que es una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sistema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista de todo tipo de connotación partidaria".



En 2015, la distribución de la pauta oficial fue un tema de debate durante la campaña electoral. "No podemos decir que estamos contentos con la educación pública en la Ciudad, cuándo se gastan $1.200 millones en publicidad y $400 millones en infraestructura educativa, así como es un dato irrefutable que la ciudad gasta el doble que Madrid en la recolección de residuos y vemos cada día que la Buenos Aires está más sucia", enfatizó Lousteau en aquel momento.



Al lanzar críticas a la gestión del entonces Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, Lousteau agregaba que "frente a esto, el Gobierno de la Ciudad se gasta en publicidad oficial $ 4 millones por día y compran formaciones de subte de más de treinta años, con lo cual arreglarlos va a costar lo mismo que haberlos comprado nuevos, sobre estos temas queremos debatir de cara a la sociedad para que los ciudadanos comparen y no queden ahogados bajo la propaganda constante del macrismo".



En realidad, en 2015 la administración porteña fijó en el presupuesto $706 millones, según detalla el Anexo III del Decreto 3/2015, que especifica la distribución de la pauta aprobada por la Legislatura de la Ciudad. Esto da un gasto de $1,9 millón por día. "En publicidad nosotros gastamos 0,87% del presupuesto, lo mismo que al comienzo del gobierno", decía por aquel entonces Rodríguez Larreta.



Más allá de lo político, es un tema sensible para Rodríguez Larreta que, inclusive, llegó a la Justicia. En noviembre de 2016, el Juzgado N°18 de 1ra. instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de Capital Federal, falló a favor de la ONG Poder Ciudadano y obligó a la Secretaria de Medios del Gobierno de la Ciudad a que entregara información relacionada a la pauta publicitaria del año 2015 y 2016.



Pero el pedido de Lousteau y su bloque dentro de ECO se relaciona con algunos casos de discriminación en cuanto a la distribución de la pauta oficial que tocaron al Gobierno porteño en los últimos días. Urgente24 sólo puede reproducir los dichos del equipo del precandidato que desea pero no puede participar de Cambiemos (alianza no integrada en la Ciudad).

Según ellos, el dato más reciente se refiere a que el Ejecutivo le pagó $650.000 al periodista y empresario Luis Majul por publicitar en sitios con visitas escasas, concretamente por hipercritico.com y luismajul.com, que entre los 2 suman 433 visitas diarias.



Según SimilarWeb, uno de los medidores que se utilizan para conocer la cantidad de visitantes de los portales, en abril 2017, hipercritico.com tuvo 7.700 por mes media diaria de 255 visitantes, mientras que luismajul.com tuvo 5.300 visitas mensuales o 176 visitantes diarios. Entre los 2 suman magras 13.000 visitas al mes.



Sin embargo, según publicó el sitio El Disenso, los mayores benefactores de Majul fueron AySA, el Banco Nación, el PAMI, quienes aportaron entre $24 mil y $30 mil por publicitar diversas campañas en el sitio.



Asimismo, el año pasado Majul también había sido noticia por cobrarle casi $ 1 millón al macrismo por un video que duraba 4 minutos. Además, según el diputado del FPV, Rodolfo Tailhade, la Ciudad le pagó más de $24 millones en contrataciones directas, sin ningún tipo de control, a Marginal Producciones y La Cornisa Producciones desde el año 2012.