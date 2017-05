"La Corte Suprema alienta la economía en negro y la fuga de cerebros"

Enrique Luis Feuillassier explicó la situación:

> "El sistema previsional adolece de falta de financiamiento. Y está desmembrada la distribución del esfuerzo que todo el mundo hizo para aportar para su jubilación. El resultado es que la plata no le alcanza a la ANSeS pero no hay igualdad ante la ley vigente porque a los que más ganan, se les quita más pero luego no se le compensa en forma equivalente".

> "El 3,3% de los trabajadores que perciben el 20% de la masa salarial total, aporta más del 30% de los recursos; y el 96.7% de los trabajadores que perciben el 80% de la masa salarial total, aporta menos del 60% de los recursos. Ahora, ¿cuánto se lleva cada uno cuando ingresa al beneficio jubilatorio? Los 370.000 que aportaron más del 30% se llevan el 10%, y la Corte Suprema actúa con impunidad al respecto".

> "La CSJN llevaba 10 años dudando qué hacer y finalmente se decidió a ejecutar la aberración que resulta el llamado 'fallo Gualtieri', que castiga a 40.000 jubilados que pelean en Tribunales y a 370.000 activos por jubilarse. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Les cerró la ventanilla que debería permitirles aportar sobre el total del sueldo percibido. Yo me acabo de jugilar, fui a la Afip y les dije: 'Gente, vengo a depositar la plata que falta', ¿Qué me dijeron ellos? 'Lo lamentamos pero no le podemos cobrar'. Yo hice lo imposible, ejecuté varias tácticas y logré depositar pero la mayoría de las personas no consigue hacerlo".

> "La Ley de Capitalización que se aprobó en los años '90 impuso topes a los aportes, y no se han actualizado los topes. Ahora, cuando la CSJN tuvo que arreglar las jubilaciones del Poder Judicial, en 2014, sí abrió una ventanilla para aportar el remanente. Y esa misma CSJN que resolvió favorablemente para las jubilaciones de los jueces por el 100% y sin pagar Ganancias, resulta que establece topes a la gente que realmente contribuye en la escala más elevada".

La estafa del sistema previsional: "La ANSES no protege a los jubilados"



> "Lo curioso es que entre el Ejecutivo (ANSeS) y la CSJN dejaron afuera a los legisladores de la Nación porque ellos no pudieron recomponer sus regímenes especiales, algo que sí pudieron hacer los legisladores de provincias que tienen sus propios regímenes. Resulta que los legisladores legislan pero luego el Ejecutivo y el Poder Judicial imponen sus límites y conveniencias. Esto fue lo que sucedió".

> "A la ANSeS no le alcanza la plata y provoca una ley de Reparación Histórica pero luego fuerza un sistema para pagar mucho menos que lo que corresponde que cobren los beneficiarios. La ANSeS lo sabe y por eso les exige que renuncien a su Derecho. Y la CSJN homologa esa estafa".

> "Ahora habrá que cercenar el derecho a cobrar lo que corresponde recalculando a todos aquellos que no tienen sentencia firme, a quienes se les aplicará la sentencia Gualtieri. Lo grave es que no puedo jubilarme en el exterior porque no hay acuerdos fiscales al respecto. No se han dado cuenta que golpean a todos los ejecutivos de los niveles de conducción, decisivos en la creación de valor de la economía, los que tienen el know-how que se necesita para ganar productividad. La Corte Suprema provoca la increíble situación que, mientras hay un esfuerzo para la exteriorización de capitales, se estimula el ahorro en negro en el exterior para compensar lo que no concederá la jubilación. Peor aún: promueve la expulsión de cerebros. Por ejemplo, un piloto de avión, recurso calificado: ¿querrá jubilarse por la legislación argentina o será mejor buscar una compañía extranjera para acceder al régimen de otro país?"

> "Esto requiere que se quiten los topes establecidos en la Ley N°24.241. Es notable que a esta legislación se le quitó todo lo que ahora está en el Fondo de Sustentabilidad pero se la tiene vigente porque permite a la ANSeS administrar las finanzas y fija los topes. Pero hay que poder aportar por la totalidad del salario, y hay que hacer presentaciones judiciales para aportar lo que no me quieren cobrar".