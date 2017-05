Lanata crítico: "Macri no es un líder político"

Este martes 30/5, el periodista Jorge Lanata estuvo en el programa “Intratables” (América TV) donde habló sobre su historia como periodista y dejó distintas opiniones políticas como cuando señaló: "Mauricio Macri no es un líder político, es un líder empresario sin querés, es muy prudente, el cree que no hay que correr la linea de lo que la gente quiere".

El periodista también dejó otras definiciones críticas sobre el macrismo: "Seria coherente que se hablara de protección a (el ex ministro K) Julio de Vido, que hizo obra pública con gente muy vinculada al gobierno actual". Agregó que "Macri se equivocó cuando decidió que Cristina no tenía que ir en cana" y que "el Gobierno ganó de pedo" las elecciones.

El conductor de Periodismo para Todos, uno de los periodistas más críticos del kirchnerismo, habló sobre la entrevista que le hizo en PPT a Martín Lanatta, condenado por el Triple Crimen de la Efedrina. Por aquel reportaje, de agosto de 2015, fue duramente cruzado por Aníbal Fernández, acusado por Martín Lanatta de ser el "autor ideológico" del Triple Crimen.

"Nadie va a creer que eso no fue una operación; de mi podés decir muchas cosas, pero creo en lo que digo y lo que hago y estoy convencido que Aníbal estuvo en ese tema", sostuvo. Y amplió sobre las circunstancias de aquel reportaje publicado cerca de las elecciones: "¿Cómo no lo voy a dar? ¿Qué carajo me importa que haya elecciones?". Cuando fue consultado sobre qué políticos reivindicaba, Jorge Lanata elogió a María Eugenia Vidal y chicaneó al referirse al ex gobernador Daniel Scioli: "Me gusta para el ministerio de Vedettes".

Lanata, quien recordó que empezó a trabajar a los 14 años en Radio Nacional , se mostró crítico de los medios: "En el periodismo hay corrupción, grande y chiquita". Sostuvo que se "berretizó la profesión: este tema de la aparición del panelismo berretizó la televisión" y apuntó que actualmente se hace "un diario del siglo XIX en el Siglo XXI". Lanata, asimismo, dijo que "los medios a este Gobierno lo están tratando muy bien", ya que "frente algunas cosas, el Gobierno hubiera recibido mas criticas si hubiese sido otro".

Los tiempos en Página y su relación con Clarín

En otro tramo, habló sobre su relación con Horacio Verbitsky: "Mi relación con él terminó mal, nunca fui amigo de Horacio y yo fui teniendo una posición más crítica de la violencia política". También habló sobre su relación con Clarín: "Clarín fue un competidor hostil muchos años conmigo (en relación a su paso como director de Página 12); Clarín en clarinista. Cuando entré a trabajar (en el Grupo) eran más los prejuicios que yo tenía con ellos que ellos conmigo. Nunca desde que entré nadie me jodió o me dijo 'Decí tal cosa'".