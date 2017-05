Separan a un policía por cuestionar el chaleco de Larreta

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Se trata del cabo 1ro. Leonardo Pajolchuk, quien se desempeñaba en la seccional 6ta, cuyo desplazamiento fue oficializado en la Orden del Día Interna (ODI) número 86 de la fuerza porteña. La determinación se tomó "a raíz de las publicaciones que habría efectuado el nombrado en la red social Twitter", según relataron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

El pasado 04/04, Rodríguez Larreta escribió en su cuenta de esa red social: "[TECNOLOGÍA] Adquirimos nuevos chalecos antibala de última generación para proteger la vida de todos los agentes".



Una de las respuestas, del 13/04, fue del oficial Pajolchuk que le respondió: "Hicieron control de calidad? El mío ya se está por desarmar... falló la calidad.. y tiene unos meses mi chaleco".



El 17 del mismo mes, la misma cuenta volvió a escribir en el tuit del jefe de Gobierno porteño, aunque esta vez fue más duro: "Se me está desarmando la funda del chaleco y no llega a 3 meses aún.. quién controla la calidad.. como facturan se nota.. vergüenza total".



Desde el Gobierno porteño asegura que la medida tomada contra Pajolchuk "fue correcta, ya que por ley está prohibido que policías y bomberos usen las redes sociales para criticar alguna medida de Gobierno o sacarse fotos con su uniforme policial".



"Las quejas que este oficial pueda hacer las debe realizar en donde corresponde, ya sea ante un superior, mediante un escrito o directamente pidiendo contactarse con el jefe de la fuerza“, agregaron las fuentes y agregaron, "además de usar las redes sociales para criticar, algo que está prohibido para los servidores públicos de la Ciudad, lo hizo ante su máximo jefe político en un lugar de acceso público".



En efecto, por la orden del día interna N° 79 emitida el 11/05 pasado, se establece la sanción a todo efectivo que "afecte el prestigio" de la fuerza en "redes sociales o sitios de internet".

