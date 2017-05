La noche en que Pampita fue reina... (para la envidia de la China)

Luego de varias dudas, Carolina 'Pampita' Ardohain aceptó volver a ser jurado del "Bailando por un sueño", y arrancó con todo.

Con su enorme sonrisa, la modelo irrumpió en la pista del certamen con un vestido que dio de qué hablar en las redes sociales... y la volvió trending topic en solo segundos.

El diseño plateado de Ginebra, la firma de Mica Tinelli, contaba con dos piezas: una pechera triangular que dejaba toda su espalda al descubierto, y una falda de corte irregular con ajuste diagonal. Combinó con sandalias a tono de Ricky Sarkany, cabello suelto y maquillaje muy natural.

En la presentación, agradeció la oportunidad de estar allí y no descartó un casamiento con Fede Bal. "¿Tan pronto? No sé, me dejo sorprender por la vida", aseguró.

En 'Twitter' llovieron los comentarios, aunque no por sus dichos:

Yo después de ver lo diosa que es Pampita pic.twitter.com/Z5fUepuruT — Bostera (@MaariMoreno2) 31 de mayo de 2017

De otro mundo Carolina Pampita Ardohain — Paulina M. (@Paulinaa041) 31 de mayo de 2017

Cuando ves el lomazo de Pampita pic.twitter.com/hsxsMXXwsM — China (@GuadaRodrigues1) 31 de mayo de 2017

Quiero tener el cuerpo de pampita, es mucho pedir? — Amore (@AmoreLopez1) 31 de mayo de 2017

Es brazo de pampita tiene el mismo diametro que mi dedo soy shrek — KNISHES DE PAPA (@micabaigun) 31 de mayo de 2017

No puede ser que Laurita Fernández y Pampita hayan sido cornudas — Lautaro Castro ™ (@CastroLautaroOK) 31 de mayo de 2017

Viendo los abdominales de Pico, ¡nos sorprende que Pampita no le agradezca a la China Suárez! pic.twitter.com/iynWMMDD4x — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) 30 de mayo de 2017

Pampita reina del mundoooooooo — Vale (@valesanchis) 31 de mayo de 2017