A pesar de esfuerzos del Papa, es probable que USA salga del Acuerdo de París

El Presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo reunido la semana pasada con líderes europeos, quienes le solicitaron que no se retirara del Acuerdo de París, -el que estableció medidas para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para luchar contra el cambio climático-, tal como había prometido en campaña. Trump dijo que esta semana tomaría una decisión al respecto y, si bien no se ha anunciado aun oficialmente, diversos medios anglosajones han publicado que USA tendría un pie afuera del Acuerdo de París. Así reportaron el diario estadounidense The New York Times y el británico, The Guardian.

La retirada de USA del Acuerdo de París, firmado y ratificado durante la administración de Barack Obama, que antecedió a Trump, sería un golpe simbólico letal contra la lucha contra el calentamiento global. Y según ambientalistas, podría impulsar a otros contaminadores importantes que han suscrito al acuerdo, como India y China, a retirarse. Estados Unidos se había comprometido previamente a reducir sus emisiones de carbón por entre un 26% y un 28% para 2025.

Entre las reuniones que mantuvo Trump durante su primera gira presidencial, hubo una en el Vaticano con el Papa Francisco, quien le regaló a Trump su encíclica papal sobre el medio ambiente y el cambio climático, un regalo "políticamente cargado" según el Washington Post. A pesar de los esfuerzos de Jorge Mario Bergoglio, Trump, el hombre que una vez twitteó que el concepto mismo del calentamiento global fue "creado por y para los chinos, con el objetivo de hacer a la industria estadounidense menos competitiva", habría decidido contra el planeta. Estados Unidos está actualmente rankeado como el segundo mayor emisor de GEI, explica The Guardian.