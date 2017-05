La confesión de Isela: "Yo no me fui, fue Dietrich"

Tras meses de silencio luego de su sorpresiva salida de la presidencia de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini reveló que su alejamiento de la empresa “fue una decisión” del ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

"Yo no me fui, eso es importante. Mucho se habló y no quise salir a hablar. Fue una decisión de mi jefe, del ministro”, dijo Isela en referencia a Dietrich. "Teníamos backgrounds diferentes y eso va generando un desgaste y un quiebre de confianza", agregó.

En diálogo con 'La Nación', la exfuncionaria contó que “fue un momento difícil” porque “los resultados habían sido muy buenos”. “Fue como un choque frontal, jamás me había pasado", definió Costantini.

Consultada sobre por qué habían pedido su salida si los números eran buenos, Isela explicó: “Yo tenía una forma muy diferente a la que tenía mi jefe a la hora de enfrentar un problema, a cómo manejarlo y eso genera un desgaste”.

La expresidenta de la compañía confesó que lo más doloroso de su salida fue “la cantidad de mensajes” que recibió de empleados de Aerolíneas y ciudadanos que le agradecían “por el aporte, por la gestión”.

“Es doloroso, sentí como que me quedaba debiéndoles algo a todo el equipo de Aerolíneas. Siento que les dejé algo importante a cada uno y eso es que son capaces de llevar la empresa adelante. Fue una sensación de dolor, de desgarro”, contó Costantini.