Sufre Cristina: Bonadio quedó a cargo de la denuncia de Nisman

Una noticia que seguramente preocupará a Cristina Fernández: la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en su contra (y contra otros funcionarios de su gobierno, entre ellos el ex canciller Héctor Timerman y el piquetero Luis D'Elía) por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.



Así lo resolvió el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, en una disputa de competencia con otro magistrado federal, Ariel Lijo.

Si bien Cristina Kirchner había pedido apartar al juez Lijo, la ex mandataria también se oponía a que sea investigada por Bonadio, quien reclamaba el expediente para anexarlo a otra causa que tiene en la mira a la expresidenta: la de traición a la Patria por el acuerdo con Irán.

El abogado que representa a la ex mandataria en esta causa, Alejandro Rúa, había argumentado ante la Cámara Federal porteña que Lijo ya fue apartado en otro expediente por presunto encubrimiento, en ese caso contra el ex ministro del Interior del menemismo Carlos Corach, por presunta afectación de la garantía de imparcialidad. Y también objetó la convergencia de los dos expedientes.



"Resulta absurdo y violenta el sentido común, que los dos jueces que estuvieron a cargo de investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA durante años, y que fueran separados de las causas por sus superiores con severísimos y contundentes pronunciamientos, hoy estén disputando jurisdicción para ver cuál de los dos se va a quedar con una nueva causa de encubrimiento de la AMIA", subrayó entonces la presentación del abogado Rúa.

Finalmente, la causa quedará a cargo de Bonadio.



Un total de 34 testigos -entre ex diplomáticos argentinos en países como Siria, Irán y Suiza y ex funcionarios de Cancillería- comenzarán a declarar desde mañana bajo juramento de verdad en la investigación.



Según el cronograma previsto por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación, la ronda de testimoniales comenzará este jueves a las 9.30 con el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Eduardo Valdés.



Cabe recordar que Bonadio ya ha procesado a la ex presidente por "asociación ilícita" y "lavado de activos" en el marco de la causa Los Sauces, y también dispuso su procesamiento en la causa por 'dólar futuro'.

Por su parte, Cristina ya ha denunciado, sin éxito, al magistrado por "enemistad manifiesta".

En diciembre último, la Sala I de Casación Penal ordenó reabrir la denuncia contra la ex Presidente por encubrimiento a Irán en la causa AMIA. En su denuncia, Nismam advirtió sobre la supuesta "existencia de un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados" por el atentado a la AMIA de 1994.

Al reabrirse la denuncia presentada por Nisman el 14 de enero de 2015, Pollicita amplió la imputación en febrero e incluyó entre los investigados al ex ministro de Planificación en el kirchnerismo, Julio De Vido, a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zanini y al ex jefe de la ex Side Oscar Parrilli.



Nisman denunció que se buscó encubrir a los iraníes sospechados del atentado a través de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el ataque terrorista, que, para el fiscal, tuvo como fin levantar las circulares rojas de captura internacional que pesan sobre cinco altos funcionarios, diplomáticos y militares de Irán.