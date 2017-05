La chicana K a Marcos Peña (que él replicó tajante)

Este miércoles (31/05) el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brinda su informe de gestión en el recinto, donde responde preguntas de los diputados. Allí se vivió un irónico cruce con los kirchneristas, a quienes el funcionario replicó contundente.



Según informa Semanario Parlamentario, diputados del bloque del Frente para la Victoria se refirieron al jefe de Gabinete como “Peña Braun”, en alusión al escándalo que involucra a la cadena de supermercados La Anónima, propiedad de la familia Braun, como modo de evidenciar su pertencia a dicha familia.



El neuquino Darío Martínez fue el primero en llamar de esa forma al ministro coordinador, y luego se le sumaron Rodolfo Tailhade, Mauricio Gómez Bull y Mayra Mendoza, entre otros legisladores.



Según reveló a principios de abril el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, el supermercado La Anónima –cuyo dueño es el tío del secretario de Comercio, Miguel Braun– remarcó los precios de artículos de primera necesidad en provecho del drama que padece Comodoro Rivadavia con las inundaciones.



A la hora de la réplica, Peña retrucó: “Si creen que usar un apellido es una forma de agresión, yo no comparto eso. Es un comportamiento profundamente inhumano pensar que una persona está condicionada por el apellido”.



“Tengo orgullo de mis padres, mi madre catequista y mi padre científico. Si de mis 15 años de funcionario público no pueden decir nada más que mi nombre, me parece patético”, asestó el jefe de Gabinete.

# "Háganse cargo, son neoliberales"

“¡Háganse cargo!”, le espetó hoy el diputado Axel Kicillof, utilizando la frase que le lanzó a su bloque el propio jefe de Gabinete durante su anterior presentación ante la Cámara baja en marzo pasado. El ex ministro de Economía fue de los más duros de su espacio, con una dura acusación al Gobierno: “¡Son neoliberales!”.



“Piensan como neoliberales, no tienen que disfrazarse de otra cosa. Son neoliberales y así es como piensan, por más cambios de peinados, cambio de looks que se hagan, porque si van a los barrios no se van a encontrar con esa estadística”, disparó Kicillof.



El legislador detalló precios del kilo de pan y de carne, se preguntó “qué van a hacer con la leche” y denunció que lo que sucede “es el resultado de todas y cada una de las políticas que aplica” el gobierno. “La fuerte recesión es por decisiones que ustedes tomaron, decisiones neoliberales en las que creen”, acusó.



Kicillof habló de “una enorme estafa electoral” del Gobierno, al asegurar que “prometió el 82% móvil y la no caída progresiva de las jubilaciones; prometió Fútbol para Todos, y se ha privatizado; prometió sacar el impuesto a las Ganancias, y se ha ampliado; buenos salarios docentes, y el conflicto todavía no se soluciona; accionan legalmente contra sectores que empiezan sus paritarias, y los han privado del instrumento legal que es la paritaria nacional”.



Señaló como un fracaso la devolución del IVA votada el año pasado, pues el propio titular de la AFIP, Alberto Abad, admitió que solo se devolvió el 13% de lo que estaba planeado. “Lo advertimos, no funciona”, remarcó, extendiendo esa apreciación a la ley de pago de deudas a jubilados. “Lo vendieron como una reparación histórica, pero no es ni reparación, ni mucho menos histórica. Tampoco pararon las demandas judiciales”, se quejó. Al final, señaló que “los brotes verdes son verde soja, verde timba, pero a la gente no le llegan”.



Al momento de responder, Peña acusó a Kicillof de “haber manejado tan mal la economía que los argentinos expresaron su rechazo a esa política, y por eso no están gobernando el país”.