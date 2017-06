El gobierno de Macri ayuda a Moreno en la causa por falsos datos del INdEC

A fines del año 2016 promovió una acción de clase contra el Estado la asociación civil Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa para que se indemnice a las decenas de miles de perjudicados que tenían ya sea alguno de los 6 bonos remunerados con ese Coeficiente de Estabilización de Referencia (Bono cuasipar, bocon prov.4°° 2%; Bogar 2018; Bogar 2020, Bocon Cons.6°2% y Tucumán Consadep) o inversiones privadas con similar esquema de ajuste (plazos fijos, cuotas partes de fondos comunes de inversión, hipotecas,.etc)



Como se explicó en la nota anterior el CER es un índice de ajuste diario elaborado por el BCRA, conforme lo dispone el art.4° del Decreto 214/2002, y es el gran corrector de los efectos redistributivos y regresivos de la devaluación del peso argentino fruto de la inflación, respecto no solo a los bonos públicos sino también para las deudas comerciales, créditos diversos, saldos de cuentas corrientes, mutuos, compraventas, alquileres, prestaciones de servicios, etc.- En otras palabras: abarca los mencionados stocks y los flujos de riqueza de la mayor parte de la población.



Por eso, para ocultar la inflación el gobierno kirchnerista implementó un infantil pero brutal plan de manipular hacia la baja el cálculo del CER a fin de neutralizar el juego libre de las variables económicas y financieras del país, “achicando” los verdaderos porcentajes de inflación y así “honrar” el ajuste de los bonos públicos (y, por ende, repercutiendo en la actividad privada) en cantidad menor a la que correspondía.-



Echaron personal técnico de planta (Bevacqua, Trabuscchi), forzaron la renuncia del titular de entonces del INdEC, Lelio Mármora, e inundaron el INdEC con patotas agresivas e ignorantes y, en fin, estructuraron un esquema criminal que hoy (mayo 2017) determinó el encausamiento penal de uno de los cabecillas de ese plan, el inefable Guillermo Moreno, quien ya fue citado a indagatoria por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para el 27 de junio del 2016, en el marco de la denuncia del fiscal Carlos Stornelli.

Además de Moreno fueron citados Beatriz Paglieri, Ana María Edwin, Ulises Valentin, Marcela Filia y Celest Cámpora Avellaneda.

O sea a los principales actores del brutal ataque sufrido por el INdEC, cuyos daños también fueron verificados por técnicos de la Universidad Nacional de la Plata, lo cual determinó que la Fiscalía dijera -textual- que “….Tales hallazgos resultan más que contundentes sobre la acreditación de los hechos investigados y redunda la sospecha de la manipulación de datos estadísticos que, durante el período que se investigó, habría ocurrido“.



Tan es así que incluso hace poco el diario La Nación (02/05/2017) publicó una nota (“Sin datos oficiales confiables….”) donde relata la presión maleva a lo barrabrava sobre una técnica que insistía en hacer las cosas bien, con un grado de acoso que culmina con su alejamiento del organismo.



También desde el escenario constitucional inaugurado por Cambiemos, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto N°55/2016, por el cual declara la emergencia administrativa del sistema estadístico nacional y dispone una serie de medidas para regularizar el INdEC.

.

En la citada demanda de Consumidores Financieros (iniciada antes de ese decreto que legitima todo el reproche judicial formalizado por la asociación civil Consumidores Financieros) se pormenorizó científica y matemáticamente la diferencia conforme varias consultoras privadas y también por estudios de los consultores técnicos de la asociación civil, todos los cuales exhiben que lo pagado de menos entre el año 2007 y 2015 solo en el ámbito de los bonos públicos, es de un capital que supera los treinta mil millones de pesos, que adicionándoles los intereses por el tiempo transcurrido hasta ahora y desde cada fecha de manipulación, nos ubica en una cifra de cien mil millones de pesos cuyo derrame (negativo) se expandió en decenas de miles de personas , como antes dijimos



¿Y cuál fue la respuesta del gobierno actual a ese reclamo?



Lo mínimo que cabe es calificarla (de tan pintoresca como es) de insólita por los siguientes “matices” -hay muchos más- que pasamos a detallar, pero que da base al título de esta nota: El gobierno aprueba lo que hizo Moreno.

Ello así porque en su contestación de demanda dijo lo siguiente:



1. Niega que el tema haya tenido trascendencia social (foja 263 del expediente judicial)

2. Por ende, aduce que cada afectado en particular debería iniciar un juicio individual (fs.261 vta)

3. Niega que el CER haya sido manipulado (fs.266, pto.11)

4. Niega que el Estado haya sido responsable (fs.271 del expediente)

5. Dice que no tiene ningún deber jurídico de reparar el daño (fs.277 vta)

6. Dice que el reproche es enteramente subjetivo (fs.284 vta)

7. Dice que no hubo una elaboración errónea del CER (fs.288, punto 8.4)

8. Dice que el tema del CER es una cuestión política y no judicial (fs.292 vta)

9. Se opone a que haya una prueba científica y pericial sobre el daño, en el marco del juicio iniciado por la asociación (fs.295 -295 vta).

10. Niega la veracidad de toda las noticias periodísticas (son 23) acompañadas al escrito de demanda, y provenientes -entre otras de fuente tales como La Nación, Clarín, El Cronista, Ámbito Financiero , etc.- (fs.267 vta a fs.269 vta).

11. Niega la legitimación de la asociación para reclamar en nombre de todos, pese a los 30 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le otorgaron legitimidad a la asociación para este tipo de reclamos, debidamente consignados en el escrito de demanda.

Inadmisible



En 1ra. instancia el Juez a cargo del caso (Juzgado Federal Cont.Administrativo n°9) toma una previsible decisión política (al Estado no hay que molestarlo. Ayer el FPV, hoy Cambiemos) y convalida la objeción n° 11 por lo cual el expediente está en Cámara para dirimir el punto. Evitó y/o como mínimo, “congeló” la causa quizás por varios años más.



La descripta conducta del Estado, bien podría ser usada por el propio Moreno y su patota en la causa penal antes comentada, porque el gobierno actual acaba de convalidar su conducta y, por ende, en ninguna ilegalidad incurrió (!!!).



Es más, un asesoramiento jurídico de los imputados en la comentada causa penal medianamente astuto, bien podría hacer valer los dichos antes descriptos que acaba de formular el Gobierno actual y apoyarse en ellos para exonerar de responsabilidad a los acusados, conforme una de las nuevas normas del actual código civil y comercial de la Nación, que es el art. 1067, el cual dice que “…es inadmisible la contradicción con una conducta jurídica relevante, previa y propia del mismo sujeto”.



Ligereza, improvisación, mala fe, “autismo” para con los intereses de los ciudadanos mientras ello no trascienda y, en síntesis, un relato (el ataque” al INdEC cuando lo manejaba Moreno) digno del kirchnerismo más rancio: decir algo para la tribuna y hacer una cosa muy distinta en los hechos.



¿”Cambiamos” algo? Al menos en el tema del CER, no. Pues está inesperadamente avalando el gobierno actual lo que hizo con el INdEC, Cristina Kirchner y sus cómplices, en perjuicio de decenas de miles de personas perjudicadas



Dirían Moreno y su patota: "¡Gracias Mauricio, no lo esperábamos de vos!".