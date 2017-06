Allende amenazó a un periodista y le dijo que puede terminar como Cabezas

PARANA- “Que se deje de joder” dijo el el diputado provincial del PJ de Entre Ríos y titular del gremio UPCN de esa provincia, José Allende, contra el periodista Martín Carboni, a quien advirtió por las denuncias contra el ministro de Salud de la Provincia Ariel De la Rosa, un hombre de su riñón, señalándole que “algún alcahuete tomará medidas como las que tomaron los alcahuetes de Yabrán” en una clara alusión al caso que terminó en la muerte del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas.

Allende, que ya registra antecedentes de amenazas a periodistas, se dio en el marco de una entrevista radial luego de que el portal NoticiaUno de Carboni publicara una nota titulada “La Justicia investiga los contratos de funcionarios amigos de De la Rosa”.

NoticiaUno, antes había publicado otras notas referidas a los escándalos de Allende, que ya tiene varias causas de corrupción que duermen en la justicia, en las que se reflejaban varias cuestiones sobre la vida del polémico dirigente que no se cansa de hacer ostentaciones, junto a su esposa actual, propias de un magnate, aunque nadie hasta ahora sabe cómo ha logrado, desde la función pública amasar semejante fortuna.

Allende se siente con tanta impunidad que ahora hasta se da el lujo de amenazar en un programa radial. Al referirse al periodista Martín Carboni: “Que dejen de hinchar, que deje de joder”, expresó. Luego reiteró su descalificación a la tarea periodística señalando que las denuncias de este medio le parecen “una operación de prensa porque estamos discutiendo el tema salarial”. Finalmente, Allende lanzó una amenaza, apelando a uno de los crímenes más emblemáticos y terribles de la democracia, que atentó contra la libertad de prensa y cambió la historia del periodismo.

Comparó lo que podría ocurrirle al periodista Martín Carboni con el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, por cuya autoría intelectual fue sindicado el empresario Alfredo Yabrán, quien posteriormente se suicidó. Incluso le advirtió al propio gobernador, Gustavo Bordet, por el riesgo político que correría si, ante las críticas de NoticiaUno, "algún alcahuete tomara medidas como esas", como las que tomaron "los alcahuetes de Yabrán", que mataron a Cabezas.

Textualmente, Allende dijo: “Vos viste que Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no vaya a ser que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y terminen perjudicándolo”. La amenaza y la clara actitud intimidatoria del diputado provincial y titular de UPCN, José Allende, no es sólo una amenaza a un periodista o a un medio de prensa.

Este hecho resulta una ofensa al periodismo crítico y un verdadero escándalo que evidencia que en plena democracia hay todavía una dirigencia política capaz de recurrir a tretas mafiosas que revelan el grado de impunidad del que gozan -aún-, tras atornillarse a una banca y a un gremio, lugar desde los cuales se ponen y se sacan funcionarios y trabajadores y se amenaza a periodistas que ponen al descubierto su accionar y sus verdaderos intereses.

El Comunicado de FOPEA

"El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza y repudia las amenazas vertidas por el diputado provincial del PJ de Entre Ríos y titular del gremio UPCN de esa provincia, José Allende, contra el periodista Martín Carboni. FOPEA reclama a las autoridades judiciales y políticas tomen cartas en el asunto garantizando la libertad de expresión y el libre trabajo de la prensa en Entre Ríos, provincia donde en las últimas horas también fue amenazada y presionada insinuándole la posibilidad de despido a la periodista de Canal 9, Belén Bustamante durante la cobertura de una conferencia de prensa".