Carrio al gobierno: "Van a tener que pensar bien lo que van a hacer"

La diputada nacional Elisa Carrió se metió de lleno en la campaña de cara a las PASO de agosto. Este miércoles 31/05 en el programa “A dos Voces” (Todo Noticias), reafirmó su compromiso con la coalición gobernante y explicó cuál será su rol en la campaña. Además, despegó al extitular de la AFI Gustavo Arribas del escándalo Odebrecht y reiteró su cruzada contra la dos del organismo, Silvina Majdalani y el exministro K Julio De Vido.

"Los operadores del massismo, del PJ y de La Cámpora tienen que tener claro que yo de Cambiemos no me muevo. Cualquiera sea la diferencia, por más grave que sea, yo pongo el interés de la República por encima de todos los egoísmos, las miserias y los desacuerdos. No hay posibilidad de ruptura alguna. Este diálogo es franco y la sociedad valora esta franqueza", afirmó. Tras explicar que con Mauricio Macri tiene una muy buena relación y de resaltar que vienen de mundos diferentes, Carrió sostuvo que ella es "la candidata del esto que construimos entre todos" y que se dedicará a "acompañar al resto de los candidatos en todas las provincias".

Cuando le preguntaron si Cristina Kirchner tenía que ser candidata para garantiza la protección de los exfuncionarios investigados, la diputada nacional eludió la respuesta. "Yo no soy candidata en la provincia de Buenos Aires". Y agregó que prefería no opinar sobre el futuro electoral de la expresidenta.

¿Qué dijo sobre el camarista Freiler?

"Yo lo conocí en los '90. Y lo conocí humilde, cuando era fiscal. Cuando vi la foto con todos esos autos dije '¿qué pasó acá?'. Es una vergüenza para los que votaron el rechazo. Eso habla de la impunidad del PJ". Con esas palabras, Carrió se refirió a la votación con la que se bloqueó el juicio político al camarista Eduardo Freiler. La diputada aseguró que el consejero Jorge Candis "responde a La Cámpora" y que es esa agrupación K la que "garantiza la impunidad de personas que cometieron delitos enormes".

Tras mencionar que puso en la agenda la investigación contra el exministro Julio De Vido, Carrió respaldó al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. "Arribas tiene esa transferencia (por la venta de los muebles del departamento de San Pablo). Él está en el negocio de la compra y venta de jugadores, pero yo hablé con la gente de Odebrecht y Arribas no está vinculado al caso".

"De Vido es la persona más fiel al esquema de saqueo de la Argentina que hizo Néstor Kirchner. En un momento dudaban de su candidatura pero se queda porque es el hombre que sabe todo. Y al que sabe todo lo protegen todos", opinó.

Sobre el pedido para que Macri aparte a la número dos de la AFI, Silvia Majdalani, Carrió sostuvo que ya la impugnó en la Comisión Bicameral. "Una persona tan vinculada a (el extitular de la SIDE K Francisco "Paco") Larcher, al country Abril y a (Alfredo) "Freddy" Lijo no puede estar", sentenció. Marcelo Bonelli le recordó que desde el Gobierno y hasta el propio Mauricio Macri la avalaron, la diputada retrucó que "van a tener que pensar muy bien lo que van a hacer".

Días atrás, Samuel Enrique Paz quedó imputado por falso testimonio tras reconocer ante la Justicia que había firmado la denuncia contra Carrió a cambio de $ 1.500. La diputada sostuvo que detrás del albañil de Derqui "hay punteros del PJ y personas que responden a la SIDE". También vinculó este tema con la investigación del doble crimen narco de Unicenter, ocurrido el 24 de julio de 2008, y sostuvo que la otra causa, impulsada por Mariano Noel Valdez, tiene detrás al abogado de Ricardo Lorenzetti y presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo.

Cuando Edgardo Alfano le preguntó qué quiere la gente que la escucha, Carrió tuvo una respuesta contundente: "A mí que me escuchen lo que quieran, si lo hacen desde hace 20 años. Lo terrible es que no podamos lograr la transparencia necesaria. Nadie tiene que sufrir espionaje. Sino no somos Cambiemos".