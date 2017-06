Sampaoli asume de forma accidentada en la Selección

Jorge Sampaoli será presentado este jueves (01/06) como nuevo entrenador de la Selección Argentina en el predio que la AFA posee en Ezeiza en compañía del presidente de la casa madre del fútbol argentino Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Sin embargo, las negociaciones para discutir los detalles de su contrato parecieron dilatarse debido a que hubo que rediscutir todo: plazos, montos y la amplitud del cuerpo técnico. Durante los últimos tres días y hasta anoche lo hicieron. Incluso, recién este mismo jueves se firmarán los papeles. La demora por alcanzar antes un punto de encuentro impidió hacer la convocatoria oficial para la presentación de Sampaoli ante los medios. Según publicó este mismo jueves el Diario La Nación, Sampaoli planteó ganar US$ 2.500.000 anuales, y esa cifra no incluía al cuerpo técnico. Pero después de sucesivas deliberaciones -porque la contrapropuesta partió desde US$ 1.125.000-, la última oferta de la AFA habría rondado US$ 1.700.000, más el grupo de trabajo. Algunos colaboradores extra que reclamaba el entrenador deberán correr por cuenta de su bolsillo. Además, el hombre de Casilda financiará a la AFA para cumplir su sueño de dirigir a la selección. Él le pagará a Sevilla una parte de la cláusula de rescisión de 1.500.000 euros. Resignará 830.000 euros que el club andaluz le adeuda en concepto de salarios y premios por haber superado los 70 puntos en la Liga de España y conseguir la clasificación para la próxima Champions League.

Por Urgente 24 Jueves 01 de junio de 2017 11:43 hs Compartí esta nota Imprimir