Agremiados puso en peligro la Superliga

El Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, advirtió este jueves (01/06) que la Superliga no va a empezar si se mantienen las deudas que los clubes mantienen con los planteles, coincidente con una nueva medida de fuerza de los jugadores de Newell’s. Cabe recordar que los jugadores del conjunto leproso decidieron no entrenar ante un nuevo fracaso en el pago de parte de la dirigencia. Los cheques para este fecha que fueron depositados para cubrir la deuda fueron rebotados en el banco por falta de fondos y de esta forma se agrava el conflicto entre la comisión directiva y el plantel. Los futbolistas habían recibido cheques para el 15 y 25 de junio por premios y primas. Esos valores fueron depositados pero no pudieron ser cobrados y vinieron de vuelta.

