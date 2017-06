Hoy Marilyn Monroe cumpliría 91 años

Nació con el nombre de Norma Jeane Mortenson el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Su madre Gladys Baker, nunca le comunicó la identidad de su padre.

No tuvo una niñez fácil, pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia entre un orfanato, la casa de sus abuelos y las de varias familias que la adoptaron. Su madre sufría trastornos mentales y fue poco lo que vivió con ella, hasta que se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y fue internada en un sanatorio psiquiátrico. Así Norma Jeane Mortenson volvió al orfanato hasta que pudo dar un vuelco a su vida con su primer esposo James Dougherty.

En 1945 empezó a trabajar como modelo y, además de cambiar su nombre por Norma Jeane Baker, cambió su color de cabello de castaño al famoso rubio platino. Más tarde, cuando comenzó su carrera en Hollywood volvió a cambiar su nombre artístico por Marilyn Monroe, Marilyn elegido por su manager y Monroe por ella, apellido de soltera de su madre. Sus innumerables trabajos publicitarios como modelo hicieron que en 1947 el magnate Howard Hughes, propietario de la compañía cinematográfica R.K.O., le ofreciera hacer unas pruebas ante una cámara cinematográfica; pero ella prefirió aceptar una oferta de la 20th Century Fox para trabajar como actriz de reparto. Intervino en bastantes películas pero un año después la Fox rehusó renovarle el contrato, por lo que aceptó uno nuevo de parecidas características en Columbia. A lo largo de su carrera como actriz Marilyn fue ganadora del Globo de oro en 3 oportunidades de las 2 que fue nominada, también obtuvo el Premio David de Donatello, y aunque fue nominada en 2 ocasiones no pudo consagrarse en los premios BAFTA.

Marilyn siempre tuvo problemas en los rodajes, con enfrentamientos, retrasos, pastillas y alcohol, una mezcla de sus inseguridades y temores con su adicción daban como resultado nuevas depresiones y nuevas estancias en sanatorios o clínicas de descanso.

Tuvo tres esposos, James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller pero también mantuvo una relación durante 8 años con John Kennedy mientras él seguía casado con Jacqueline Lee Kennedy, aunque ella también lo engañaba.

La última vez que se encontraron fue cuando ella, en el cumpleaños 45 de Kennedy, apareció en el Madison Square Garden de Nueva York para cantarle el “Happy Birthday”. Aquel día, la relación había quedado expuesta ante 15.000 espectadores. Su mujer al sentirse humillada y expuesta le había dado un ultimátum a su marido y, ante esta advertencia, Kennedy prefirió dar por terminada la relación. La imagen pesaba más y no se hubiese bancado un divorcio, escandaloso seguro. Pero ese no fue el único Kennedy con el que mantuvo relación, Monroe, esa misma noche se acercó al hermano de John, Robert Kennedy frente a su mujer y se cree que mantuvieron algunos encuentros casuales.

El 4 de agosto a las 3 a.m Marylin fue encontrada por su ama de llaves, muerta, desnuda, con el teléfono fuertemente aferrado y las luces encendidas.

Surgieron muchas teorías sobre su muerte, algunas apuntaban a la mucama, otras al FBI y otras a John y Robert Kennedy, pero todas tenían en común el envenenamiento, aunque se sigue creyendo que no fue un suicidio, ya que las pruebas muestran lo contrario, nadie nunca hizo nada para seguir investigando.

Asique a pesar de todo, lo que se declaró a la prensa pero no fue clasificado por falta de evidencia, fue que la actriz había consumido 40 pastillas de Nembutal, un barbitúrico adictivo, y que su muerte habría sido un suicidio confirmado.