Los senadores peronistas, de pantalones largos

El reloj de arena peronista comienza a correr y los senadores santafesinos comienzan a sudar la gota gorda. Con Agustín Rossi como único candidato confirmado en la estructura del PJ, los senadores Armando Traferri y Danilo Capitani buscan cerrar la postulación de la jueza rosarina Alejandra Rodenas. "Se le animó a Los Monos, mira si no va a animarse a una interna con Rossi", desafió un dirigente justicialista de la cuna de la bandera.

La candidatura de Rodenas es impulsada a partir de una renovación dirigencial que persiguen los peronistas que quieren enterrar definitivamente los tiempos en los que el kirchnerismo ponía de rodillas al peronismo santafesino.



"Perotti debería estar conduciendo este proceso en el justicialismo santafesino, estaría dando un paso importantísimo hacia el 2019. No participar, no conducir, lo veo como un error", afirmó Traferri, quien es senador provincial por el departamento de San Lorenzo. Mientras que Capitani, senador por San Jerónimo, ponderó el perfil de Rodenas: "Tenemos que construir una opción viable. Ahora hay territorialidad, tenemos que encontrar los mejores candidatos. Rodenas es de familia peronista, tiene lo nuevo del peronismo. Es una persona que entiende cuáles son los nuevos roles de la política".



Las críticas desde el interior del PJ a Omar Perotti se vienen sucediendo a lo largo de este año con respetable frecuencia. Sucede que el rafaelino no parece muy interesado en involucrarse en el barro electoral de Santa Fe y se lo ve más cómodo en su despacho del Congreso de la Nación. Perotti sabe que, de no mediar grandes complicaciones, partirá en primera fila cuando largue la campaña que lo desvela: la que tiene por premio la Casa Gris en 2019.