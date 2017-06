Tras el papelón, Ideas del Sur entregará el premio a la ONG Arco Iris

(PARANÁ) Luego del revuelo que se originó a partir de conocerse lo que sucedía con el premio de la edición anterior de Bailando por un Sueño, que desde el mes de diciembre pasado esperaba recibir la ONG Arco Iris de Paraná, los directivos de Ideas del Sur se comunicaron para informar que por “un error” se había omitido cumplir con lo pactado.



Al respecto, una de las responsables de la ONG, Mirta Sotier, recordó que tras haber ganado el certamen en diciembre del año pasado "no teníamos una respuesta clara" sobre cuándo se concretaría el sueño para Arco Iris. "Habíamos estado llamando y con los cambios que hubo en el programa con la separación de la empresa (Ideas del Sur), nos decían que marzo era el tiempos para ser cumplido", pero eso no sucedió.



"En una de las oportunidades que llamo, al número que teníamos, me comunico con uno de los productores que había sido alejado de la empresa, por lo tanto ya no teníamos respuestas", agregó.



"En horas de la siesta me llamó Chato Prada, pidiendo disculpas por lo que había pasado ya que ellos están en la parte artística y no sabían que el premio no se había otorgado y que se iba a comunicar con los dueños de la empresa", agregó. Asimismo, hizo notar que el propio Pedro Alfonso realizó durante esta jornada gestiones al respecto.



Posteriormente a ese llamado, "me llamó Gustavo Docena que es el productor general de Ideas del Sur para pedirnos disculpas y los datos para poder hacer efectivo el premio. La explicación que nos dieron fueron los cambios de empresa, y que el chico encargado había sido despedido; por eso no se había concretado y que ahora al informarse de lo que había pasado, inmediatamente nos van a hacer entrega de los elementos".

Cabe destacar que dicha ONG colabora con el Hospital Materno Infantil de Paraná y el premio estará destinado a acondicionar la sala que reúne a todos los padres y nenes que permanecen internados por meses en la sala de onco-hematología del hospital materno-infantil San Roque.



Por su parte, Graciela Peltzer, recordó que el sueño de Arco Iris, que finalmente se concretará, es "reacondicionar la cocina que es un espacio que tienen las mamás para cocinarle a los chicos los alimentos que tanto les gustan y que en la cocina general del hospital no se lo pueden hacer; 15 bombas de infusión; 12 sillones cama para que puedan descansar las mamás y tres sillones camas para el hospital de día".