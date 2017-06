Controversia en San Juan por los pasacalles de Gioja

En la ciudad capital de la Provincia de San Juan aparecieron pasacalles en cercanías a la Legislatura, en la que elogiaban la figura del ex gobernador, hoy diputado nacional José Luis Gioja.

El ministro de Hacienda, Roberto, Gattoni, le dijo a la sanjuanina Radio Sarmiento, que este tipo de maniobras lejos están de favorecer al exgobernador.



"Molesta que estas cosas se den cuando no está (el gobernador Sergio) Uñac. No me parece atinado. Aventurar quién lo hizo o no puede ser muy irresponsable, no me animaría a pensar en una u otra persona. No creo que en este nivel de cosas esté el exgobernador, no me cabe en la cabeza", aseguró Gattoni.



El funcionario dijo que "quien lo quiso hacer un favor a Gioja, lo perjudicó". "Estas cosas no ayudan, lo perjudican al propio José Luis y no a Uñac", agregó.

E. Simón escribió en En el País Diario:

Gioja ya lanzó su campaña a Senador con pasacalles por todo el Gran San Juan. El problema es que sus comprovincianos tienen memoria y saben que la Justicia lo investiga por sobreprecios en el caso de pagos a una ART, en el cual se habla de un monto de 3.500.000.000 de pesos. La respuesta a los pasacalles y banderas colgadas no tardó en llegar. Aparecieron otros con la leyenda: "Ahora, devolvenos la guita". Un revés brutal para alguien que manejó la provincia como un feudo y hoy busca zafar de tribunales en un caso de supuesto fraude al Estado.

En medio de un año electoral, la campaña se calienta poco a poco. San Juan no está exento de la grieta que hoy divide al Justicialismo. Por un lado el kirchnerismo residual que responde a la matriz corrupta de Cristina y a toda la banda sospechada de asociación ilícita. Y por el otro, un nuevo peronismo que intenta sacarse el pasado de encima para volver a convertirse en opción para los argentinos. Recordemos que ambos sectores son peronismo. "Ni buenos ni malos, incorregibles", dijo Borges.

Gioja, está demás decirlo, está asociado al peronismo del pasado, aliado de Daniel Scioli, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López y de todos aquellos funcionarios de Cristina que supieron levantar sospecha por el manejo poco claro del dinero del Estado y hoy desfilan por la Justicia, si es que no están presos en Ezeiza. El Presidente del PJ, Gioja, fue el hombre de Néstor y Cristina durante 12 años. Es extraño que no acompañe a la expresidenta a tribunales en sus habituales visitas guiadas a Comodoro Py.

En un intento por zafar de la Justicia, el exgobernador se lanzó a Senador buscando una campaña bien popular, como le gusta a él, con pasacalles y banderas colgadas por todo el Gran San Juan.

La leyenda de algunos de los pasacalles dice: "Flaco Gioja San Juan está con vos". En otro de los colgantes dice: "Flaco gracias por devolver el orgullo a los sanjuaninos", y debajo colgaron otro que dice: "Ahora, devolvenos la guita".

Sin duda una respuesta inmediata que marca el ritmo de la interna del FPV en San Juan, pero también una sensación que gravita en el ambiente local. Los sanjuaninos tienen la impresión de que El Flaco Gioja se llevó la plata del Estado en pala, en un saqueo inédito que le abría provocado una hernia de disco de tanto cargar paladas de cash. La Justicia de la provincia, siempre timorata y conservadora, dirá si fue o no un ladrón.

Por ahora los pasacalles parecen expresar el sincero deseo de los ciudadanos de San Juan: Devolución inmediata del dinero que los cacos del PJ se llevaron.