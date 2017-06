"No alcanza con una multa del 0,006% de la facturación de los supermercados”

En un intento por contrarrestar la idea del Frente Renovador de ir contra los remarcadores de precios, el PRO avanzó en su estrategia electoral ofreciendo un 50% de descuento con Banco Provincia dentro de su distrito y, a su vez, les impuso una multa de 18 millones de pesos a las grandes empresas (Cencosud, Carrefour, Día, etcétera) por no cumplir con la ley. Lo cierto es que la economía no arranca y 'El mejor equipo de los últimos 50 años' parece "no encontrarle la vuelta" a la inflación. Para colmo, el boom del patentamiento de autos en la Argentina solo se festeja en Brasil, donde los producen.

