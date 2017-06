Parrilli “entró como una rata cuando estábamos todos arriba del avión”

El ex secretario General de la Presidencia durante el gobierno de Cristina Fernández, Oscar Parrilli, fue víctima de un escrache cuando intentaba pasar desapercibido en un vuelo a El Calafate, provincia de Santa Cruz. Una pasajera lo reconoció y lo increpó. El hecho fue filmado. La mujer le gritaba que "si no van en cana, no van a poder salir a la calle" y agregó Cristina, Boudou y Scioli "no van a poder respirar, porque todos los argentinos van a tratar de cobrarles todo lo que hicieron".

Por Urgente 24 Viernes 02 de junio de 2017 11:58 hs