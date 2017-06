'Zafó' Bonafini: Desestiman denuncia en su contra

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi desestimó, por inexistencia de delito, una denuncia contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.







La denuncia había sido presentada por Alberto Asseff, del Partido Nacionalista Constitucional y diputado por el Parlasur del Frente Renovador, quien accionó al considerar que con sus dichos Bonafini había "atentado contra el orden democrático".







El 24 de marzo pasado, Bonafini dio un discurso sobre el cierre de la marcha por el Día de la Memoria la Verdad y la Justicia, donde lanzó: "Compañeros, pasan muchas cosas y acá no es cuestión de ser democrático o no (…) cuando alguien no nos guste, hay que decírselo en la cara, compañeros. Hay que decir lo que sentimos, basta de ser democráticos para ser buenitos. Me cago en los buenos, no soy buena… no podemos ser buenitas, no podemos no insultar, no podemos callarnos, no vamos a negociar. Jamás negociaremos con estos asesinos, jamás nos sentaremos en un sillón, ni cerca. Desde que entró al poder dije que Macri era un dictador y lo sigo repitiendo. Es un reverendo hijo de mil putas y un dictador…".







Según el denunciante, Bonafini, "a través de un discurso violento y enardecido, incita a sus seguidores y oyentes a una lucha sin límite contra el orden democrático en el ejercicio de la presidencia del ingeniero Mauricio Macri".







El fiscal Guillermo Marijuan consideró que no debía abrirse una investigación debido a que "en la presentación que dio origen a estos actuados no surge el anoticiamiento de un hecho susceptible de reproche penal, sino una alegación sentada en meras suposiciones sin un sustento fáctico que permita el inicio de una investigación criminal".







Martínez De Giorgi, el mismo juez que ya había procesado a Bonafini en la causa 'Sueños Compartidos', avaló los argumentos de Marijuan (quien reemplazaba al fiscal original del caso Carlos Stornelli) y desestimó la denuncia.







En su resolución, el magistrado consideró que "las expresiones sometidas a investigación se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión que se encuentra consagrado en nuestra Constitución Nacional", según publica Infobae.







Martínez De Giorgi concluyó que "corresponde indicar que, habiendo analizado el hecho investigado, valorando el contexto en el cual las expresiones denunciadas fueron manifestadas, es posible concluir fundadamente que su exposición pública sólo consiste en la manifestación de un pensamiento propio de una representante de un organismo de derechos humanos que no hace más que reflejar sus ideas, sin que se desprenda de ello alguna intencionalidad maliciosa para con el estado de derecho o el orden constitucional, como así tampoco se sigue de aquella un interés por lesionar derechos de terceros".