Hallan un cuerpo en Machu Picchu: Podría ser el argentino desaparecido

Este viernes (02/06) se conoció que un hombre halló restos humanos cerca del río Vilcanota y sospechan que podrían pertenecer a Federico Farías, el joven argentino que está desaparecido.



Federico, de 21 años, está desaparecido desde el 4 de mayo cuando se comunicó con su familia por última vez desde Aguas Calientes. Lo último que sabe su familia es que se estaba preparando para hacer un camino alternativo para subir al Machu Picchu. Su papá y su hermano habían ido a Perú a buscarlo.

Los restos hallados en el sector de Mandor, cerca al río Vilcanota -donde fue visto por última vez el turista desaparecido- se encuentran en estado de descomposición y ya fueron traslados a la morgue para ser analizados. Pero las pericias tardarán tres días, adelantaron.



"Yo no puedo confirmar que se trate de Fede. Solo hallaron un tronco con parte del brazo izquierdo y la cabeza, todo está en esqueleto, no pueden asegurar de que se trate de mi hijo, ya hemos exigido que se le practique un examen de ADN", dijo el padre del joven, que junto a otro de sus hijos viajó a Perú.



"No quiero que la búsqueda se paralice por esto, los resultados del ADN llegarán en cuatro días de Lima, hasta eso quiero que la búsqueda continúe. Qué pasa si no se trata de Federico, y es otra persona", señaló el padre a un medio peruano.