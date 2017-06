Larreta no quiere que La Renga toque en CABA por temor al 'efecto Indio'

El regreso del grupo de rock La Renga a la ciudad de Buenos Aires tendrá que esperar un tiempo más. Las negociaciones de la banda con el gobierno porteño entraron en un punto muerto a raíz de un duro informe de la Policía de la Ciudad, para que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta no autorice los shows previstos en el estadio de Huracán entre el 28/06 y el 15/07, por no considerarlo viable. Además de no garantizar las condiciones de seguridad e infraestructura, mencionan que no quieren llegar "a los mismos tristísimos resultados" ocurridos en marzo pasado en Olavarría, durante un recital del Indio Solari, en el cual 2 personas murieron y 25 resultaron heridas a causa de una avalancha.



Desde la Comisaría 28 de Parque Patricios argumentan que el Estadio Tomás Adolofo Ducó no está preparado para recibir a 60 mil personas, que presumen asistirían al evento, aunque suelen convocar a muchas más. Sin embargo, desde la banda habían solicitado realizar 6 recitales donde ingresen entre 40 y 45 mil asistentes.

En el escrito que le hicieron llegar a la banda, la policía porteña también compara los shows del trío de Mataderos con el recital brindado por el Indio Solari en Olavarría, y piden que no se lleve a cabo para "no llegar a los mismos tristísimos resultados".



En dicho concierto, realizado el 11/03 pasado, una avalancha de gente dejó un saldo de 2 muertos y 25 heridos. Según la Justicia, se excedía al triple la capacidad permitida en el lugar. Luego se supo que varios espectadores ingresaron sin entradas y la concurrencia llegó a unas 300.000 personas.



Respecto al tema, el productor José Palazzo dio a conocer algunos detalles en su cuenta de Twitter. "Voy a mostrarles lo que escribió el comisario con respecto al show de La Renga porque es una locura", escribió. El presente informe describe a la banda de Mataderos como la de "mayor convocatoria nacional” y destaca que tiene que buscar otro lugar con las condiciones requeridas. "Me da bronca todo esto pero, me dan más ganas de meterle. Apelar sería una opción", destacó el productor.





Es Triste y desopilante a la vez pic.twitter.com/olDAx8KDDs — jose palazzo (@josedpalazzo) 1 de junio de 2017

Acá más de la nota que envían pic.twitter.com/Ka3PBJeAnQ — jose palazzo (@josedpalazzo) 1 de junio de 2017

En los últimos 10 años ya son varias las negativas por parte del Gobierno porteño. La Renga no toca en estadios de la ciudad de Buenos Aires desde noviembre del 2007, un mes antes de la asunción de Mauricio Macri. Sin embargo, se dieron algunas funciones en espacios cerrados como la del martes 13/12 del año pasado, cuando La Renga dio un show sorpresa en el Teatro Flores, a beneficio de bibliotecas populares.