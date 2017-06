32 años después seguimos esperando la Moncloa...

En días de Raúl Alfonsín se comenzó a especular con los Pactos de la Moncloa en la Argentina (ocurrieron en 1977 y fueron 2, denominados Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía, y Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política). La UCR le solicitó auxilio al Partido Socialista Obrero Español y hasta se realizaron algunos talleres para explicar el concepto, aunque la clave en los acuerdos de la Moncloa fueron la amplitud e inteligencia de Adolfo Suárez, y su convivencia con dirigentes dispuestos a la negociación y el diálogo -desde Felipe González a Santiago Carrillo y Miquel Roca. Deberá recordarse que Manuel Fraga (origen de José María Aznar y Mariano Rajoy) no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico. En días del interinato de Eduardo Duhalde volvió a hablarse de la Moncloa. Y ahora parece que regresa el tema. Llamativo porque también se habla de grieta que es lo opuesto a los pactos de la Moncloa. Pero lo cierto es que quienes promocionan los acuerdos no han considerado que a Mauricio Macri no le interesa esa experiencia y, si va por un plebiscito de su gestión es porque no está pensando en lo que sí anhelan Emilio Monzó y, probablemente, desde Martín Lousteau a Sergio Massa. Jamás CFK. Acerca de esto escribió Pronóstico Bursátil.

Por MARCELO TROVATO. Viernes 02 de junio de 2017