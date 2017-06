Ni Macri es “alfeñique” ni CFK “la dama del látigo”

La disyuntiva electoral no pasa ahora por “patria o muerte”, “unidos o dominados”, derecha o izquierda, oligarcas o proletarios, halcones o palomas, sino que intenta confrontar sensaciones de que se está mejor o peor y estilos de ejercicio del poder. CFK representa en el imaginario conducción firme, frases contundentes; MM flexibilidad conciliadora, diálogo amplio. Cada uno con su estilo distintivo, duro o blando, no logran imponer adentro en sus organizaciones las listas que impulsan o la manera de definirlas. Faltan algo más de 2 semanas para presentar listas. El kirchnerismo prefiere la aclamación a las negociaciones condicionadas, pero tanto en Cambiemos como en el Frente para la Victoria el denominador común de los que no están seguros de imponerse bajo esas reglas pretenden dirimir las decisiones en la instancia primaria, que son las PASO. En la coalición oficialista es el caso de un Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires o de un Emilio Monzó en el distrito bonaerense, mientras que en el FpV, el de un Florencio Randazzo y Julián Domínguez.

Por Urgente 24 Sábado 03 de junio de 2017 0:40 hs Compartí esta nota Imprimir