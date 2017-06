La policía cuidaba el estadio... los terroristas fueron al puente

El Reino Unido había superado con éxito el sábado 03/06 una complicada prueba para los servicios de seguridad, la final de la Champions League en la relativamente pequeña capital galesa, Cardiff. Comenzaba una noche de sábado cuando a las 22:08 se desató el terror donde nadie lo esperaba. Una furgoneta blanca con una banda amarilla, un vehículo de alquiler B&Q/Hertz, enfiló el Puente de Londres, el anterior al emblemático Tower Bridge, a unos ochenta kilómetros por hora. La furgoneta, que venía desde la City en dirección Sur, se subió a la acera y atropelló a una veintena de peatones. Todavía continuó avanzando a la salida del puente, hasta chocar entre el pub Barrowboy and Banker y un semáforo.

El atentado de Mánchester del 22/05, que causó 22 muertos y 116 heridos,reforzó el dispositivo previsto inicialmente para la final entre el Real Madrid y la Juventus de Turín en Gales. “No hay ninguna amenaza específica sobre la región”, explicó Richard Lewis. “Durante el período de nuestra preparación para el evento el nivel de alerta en el Reino Unido siguió siendo ‘grave’ y todos nuestros planes responden a esa amenaza”, precisó.

Los sitios destinados a recibir al público fueron 'peinados' exhaustivamente, aseguraron las autoridades, que movilizaron cerca de 6.000 personas para fortalecer la seguridad en el centro de la ciudad antes de la final. En numerosos accesos al centro, al igual que a algunos parques, se prohibirá la circulación de los vehículos mediante la colocación de barreras de hormigón. Asociado a la final de Liga de Campeones estaban los festejos (conciertos, animaciones, partido entre antiguas glorias) previstos por la UEFA y la Federación de Gales (FAW).

The security operation for the #UCL final is under way in Cardiff. pic.twitter.com/yqmMyOtxWM — BBC Sport (@BBCSport) 1 de junio de 2017

La UEFA informó que se mantendrán las fan-zones, pero “bajo estrictas medidas de seguridad” y no estaba prevista ninguna retransmisión del partido por pantalla gigante. “El evento de este jueves (final femenina) y el del sábado serán seguros”, afirmó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en una rueda de prensa ayer en Cardiff.

“Varias carreteras serán cortadas en el centro de la ciudad (...) así como en las zonas cercanas a la bahía de Cardiff”, donde la mayoría de animaciones se realizará, detalló la South Wales Police: “Se impondrán restricciones a los desplazamientos sobre el río Taff (que bordea el Millennium Stadium) y en el interior de la bahía”. Se implantará una zona de seguridad alrededor del estadio y solo las personas que tengan entrada podrán rebasar las barreras de protección. Varias carreteras serán cortadas en el centro de la ciudad (...) así como en las zonas cercanas a la bahía de Cardiff”.

La Federación de Galés precisó, por su parte, que los aficionados no estarían autorizados a llevar bolsas al interior del estadio, y recomendó presentarse en el recinto 2 horas antes del inicio del partido en previsión de los cacheos.

El techo retráctil del Millennium Stadium fue cerrado el viernes en los entrenamientos de los 2 equipos, así como durante el partido por primera vez en la historia de una final de Liga de Campeones, según la federación.

La ciudad de Cardiff lanzó la aplicación para smartphones ‘EVAC Cardiff’ destinada a dar indicaciones adecuadas en caso de “incidente grave, especialmente actos violentos o de terrorismo”.

La aplicación enviaba una alerta en caso de incidente y las instrucciones a seguir.

Lo que nadie imaginó fue que los terroristas atacarían en otro lado. No en el gran evento.

Theresa May: "Hay demasiada tolerancia hacia el extremismo"



Londres: entre la confusión y el miedo



La acción

Comenzaba una noche de sábado cuando a las 22:08, una furgoneta blanca con una banda amarilla, vehículo de alquiler B&Q/Hertz, enfiló el Puente de Londres, el anterior al emblemático Tower Bridge, a unos 80 kilómetros por hora. La furgoneta, que venía desde la City en dirección Sur, se subió a la acera y atropelló a una veintena de peatones. Y continuó avanzando a la salida del puente, hasta chocar entre el pub Barrowboy and Banker y un semáforo.

El Borough Market, cercano a la Tate Modern y al teatro Globe de Shakespeare, se ha convertido en un destino turístico y de ocio muy popular. Por la noche toda el área bulle de animación, con numerosos pubs, restaurantes y bares. En un sábado de primavera con buen tiempo había muchísimo público.

3 terroristas salieron entonces del vehículo empuñando cuchillos con hoja de unas 12 pulgadas. Vestían chalecos metálicos, al estilo de los de los suicidas, que resultaron ser una imitación hecha con latas. Los hombres, "de aspecto mediterráneo", según algunos testigos, avanzaron apuñalando sin piedad y repetidamente a todas las personas que encontraban a su paso por la calle Borough High Street, que conduce al mercado gastronómico del mismo nombre.

Los terroristas entraron en primer lugar en El Pastor, un bar de tacos mexicanos y apuñalaron repetidamente a una mujer, que gritaba "¡Auxilio!". Se ensañaron con ella hasta que cayó. Los clientes intentaron detenerlos y hacerles frente arrojándoles sillas, vasos, botellas y todo lo que encontraban a mano.

Los atacantes siguieron su ronda letal avanzando en dirección al mercado. Los testigos hablan de que actuaban "con frialdad" y ensañamiento. Un hombre fue acuchillado en el pecho 4 veces.

La policía armada se movilizó de inmediato. Aparecieron efectivos del cuerpo Trueno Azul de las SAS, las fuerzas especiales de élite del Ejército británico. Algunas fuentes afirman que los 3 terroristas fueron abatidos a tiros por la policía en el Borrough Market en solo 8 minutos desde que salieron de su furgoneta. Más tarde, a la 1:20 de la madrugada, se escucharon también 3 explosiones sucesivas, que según se aclaró que fueron acciones controladas de las propias fuerzas de seguridad.

“Por desgracia se ha confirmado que 7 ciudadanos han muerto. Además, como saben, los 3 sospechosos han muerto", dijo la jefa de la policía metropolitana, Cressida Dicken, en un mensaje televisado. Dick dijo que la policía creía que el incidente estaba bajo control, pero que habían de llevar a cabo una búsqueda amplia en la zona para asegurarse de que no había más víctimas y de que ningún sospechoso había huído. "Nuestra prioridad ahora es trabajar con nuestros colegas de la red de la policía antiterrorista y también con los organismos de inteligencia y otros servicios de seguridad para tener más detalles sobre estos individuos que llevaron a cabo el atentado y los antecedentes", dijo.

"Los ataques se basan en el extremismo islamista (...) es una ideología que es una perversión del Islam", dijo Theresa May, quien abogó por derrotar esta ideología, pero advirtió que "no lo podemos hacer con solo ataques militares".

Sadiq Khan, el alcalde de Londres, laborista y de fe musulmana, decía a primera hora de la mañana, a las puertas de su domicilio de su barrio de Tooting, al Sur de la ciudad, que «somos la ciudad global más segura del mundo». Es cierto que Londres está blindada por cámaras y policías. Pero tras lo que se vivió anoche se hace complicado creerlo, si bien es cierto que este terrorismo -barato, indiscriminado, fanático y crudelísimo- ya ha golpeado a París, Niza, Bruselas, Estocolmo, Berlín y Munich. Khan no aludió en su comparecencia a que se trata de terrorismo yihadista.

Police issue chilling warning as terror attack sparks panic across London https://t.co/djaGuluWC9 pic.twitter.com/MCjQDDfHzl — The Sun (@TheSun) 4 de junio de 2017

#LondonBridge attack live updates: Cops confirm three terrorists shot dead after jihadis kill seven and injure 48 https://t.co/puz1dkOHSc pic.twitter.com/heh6oHpsaw — The Sun (@TheSun) 4 de junio de 2017

Authorities ruled out measures to install bollards on #LondonBridge just 24 hours before terror attack https://t.co/ICMQ0l9hX3 pic.twitter.com/AIQZbw3nsu — The Sun (@TheSun) 4 de junio de 2017

Theresa May sostuvo: "Asistimos a un nuevo ataque a nuestro país".

Ella añadió que todo el país estaba en situación de alerta.

El presidente de USA, Donald Trump, envió mensajes desde su cuenta de Twitter en medio del procedimiento en Londres, ofreciendo ayuda a Reino Unido y promoviendo su controvertida prohibición de viajes como una medida extra de seguridad para los estadounidenses. "Lo que sea que Estados Unidos pueda hacer para ayudar a Londres y al Reino Unido, estaremos aquí - ESTAMOS CON USTEDES. DIOS LOS BENDIGA!", dijo Trump en una de sus dos publicaciones.

En otro tuit, el Presidente advirtió: "Necesitamos ser inteligentes, estar atentos (...) Necesitamos que los tribunales respalden nuestros derechos. Necesitamos las restricciones de viaje como un nivel extra de seguridad!".

El llamado de Trump en favor de su prohibición de viajes ocurre después de un pedido de emergencia para que la Corte Suprema reinstaure el decreto que restringe la entrada a USA de personas de 6 países predominantemente musulmanes.

La policía inglésa mató a tiros a los 3 atacantes, que daban gritos de "esto es por Alá". Aunque no lo ha confirmado "al 100%", la policía cree que fueron los únicos que participaron en el atentado, un baño de sangre que empezó con un atropello en el puente y siguió a cuchilladas.

Por 2da. vez en estas elecciones, la campaña electoral ha quedado suspendida. El ataque se produjo solo 12 días después del atentado suicida yihadista que costó la vida a 22 personas, la mayoría jóvenes y niños, a la salida de un concierto de Ariana Grande en Mánchester.

Por si faltara algo, la cantante Ariana Grande quiere dar un concierto en honor de las víctimas del atentado que ocurrió en su concierto en Manchester.

Ariana Grande ya está en Londres, visitó a gente herida en su evento, y la policía de Manchester ya ha confirmado que reforzará la seguridad para el próximo concierto denominado "One Love Manchester", que destinará los fondos recaudados al fondo de emergencia de la Cruz Roja de Manchester.

Elecciones

Las elecciones parlamentarias en Reino Unido seguirán adelante según lo previsto y se celebrarán el jueves 08/06, dijo el domingo 04/06 la primera ministra británica, Theresa May, tras un ataque que dejó 7 muertos y 48 heridos en Londres.

Varios partidos políticos, entre ellos los conservadores de May, y los laboristas, principal fuerza de la oposición, suspendieron la campaña electoral el domingo, pero May dijo que se reanudaría el lunes.

"En señal de respeto, los dos partidos políticos hemos suspendido nuestras campañas hoy, pero no podemos dejar que la violencia interrumpa nuestro proceso democrático, así que se reanudarán plenamente mañana y las elecciones generales serán, según lo previsto, el jueves", dijo en un mensaje televisado frente a su oficina de Downing Street.

El líder del partido eurófobo UKIP (Partido Por la Independencia del Reino Unido) se niega a seguir el ejemplo de los 2 grandes partidos británicos y de los nacionalistas escoceses, que han suspendido la campaña: “Eso es precisamente lo que los extremistas quieren que hagamos”. El UKIP seguirá con sus actos de campaña.