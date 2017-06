El desempleo joven es de nosotros, las vaquitas son ajenas

El empleo joven es un tema fundamental, y la sociedad argentina no le encuentra la vuelta si no es por el empleo público, algo que es una aberración. Los jóvenes siguen careciendo de capacitación laboral en la enseñanza secundaria (5 o 6 años perdidos, según la currícula), la formación universitaria también se encuentra de espaldas a la realidad del mundo laboral, y los regímenes de contratación no son muy inteligentes. En este contexto, es casi una obviedad que, sin un crecimiento importante en la macroeconomía, el desempleo joven sigue aumentando.

