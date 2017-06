Un arresto complicado para Temer y un debate sobre el Lava Jato

El exdiputado brasileño Rodrigo Rocha Loures, colaborador cercano y amigo del presidente Michel Temer, fue arrestado el sábado 03/06 en su casa, en el marco de una investigación por corrupción que también apunta al mandatario, informó la policía federal.

Loures aparece en un video difundido el 19/05 saliendo de un restaurante portando un bolso con 500.000 reales (US$ 154.000) en efectivo que los fiscales creen que era un soborno de ejecutivos del gigante cárnica JBS.

El testimonio bajo delación compensada de 2 ejecutivos del holding que integra JBS, J&F Investimentos SA, implicó a Temer y otros políticos en una red de sobornos y llevó a los fiscales a acusar a Loures de ser un intermediario del presidente, algo que el mandatario negó.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha autorizado la investigación a Temer y Loures por sospechas de corrupción, organización delictiva y obstrucción a la justicia, lo que generó la peor crisis política en el país desde que Temer asumió en 2016 tras la destitución de Dilma Rousseff por un juicio político.

Luego de la filtración de un audio de una conversación con un ejecutivo de JBS, en el que Temer parece consentir prácticas corruptas, el Presidente enfrenta fuertes reclamos para que renuncie o se le realice un juicio político. Una pesquisa de un tribunal electoral sobre posible financiación ilegal de su campaña del 2014 en la que fue elegido vicepresidente en fórmula con Rousseff también podría provocar la destitución de Temer.

Loures, un empresario devenido en político que podría buscar también un acuerdo de delación premiada, podría perjudicar con ello la postura del Presidente.

No obstante, el abogado de Loures dijo a la agencia Reuters que su cliente, por ahora, no buscará la delación compensada.

Lava Jato

¿La Justicia era esto?: Muy interesante el texto publicado en O Estado de S. Paulo el 01/06/2017, que intenta cuestionar el desprestigio de la política en general que ha provocado el Lava Jato:

El juez federal Sergio Moro defendió las delaciones premiadas diciendo que sin ellas, “no habría sido posible descubrir los esquemas de corrupción en Brasil. Según el magistrado, “la idea es usar un criminal menor para llegar al mayor, para agarrar a los grandes”. Respecto del hecho de que los delatores reciban penas más blandas o hasta salgan en libertad, Moro aseguró que “es mejor descubrir un esquema de corrupción y algunas personas castigadas que tener ese esquema de corrupción oculto para siempre”, o sea, “es mejor tener alguien condenado que ningún condenado”.

Se trata de una visión muy peculiar de la justicia. No se puede negar que las delaciones premiadas fueron importantes para empezar a develar el petrolao, mayor esquema de corrupción en la historia nacional. El problema es que, actualmente -según lo que se conoce- las múltiples acusaciones hechas por el Ministerio Público Federal contra figuras destacadas del mundo político están basadas solamente o principalmente en las delaciones, sin que vengan acompañadas de pruebas materiales suficientes para una condena. Cuando mucho hay pruebas testimoniales, no siempre 100% dignas de crédito o confianza.

Se creó un ambiente en el cual las delaciones parecen bastar. De ser así, el objetivo no es hacer justicia, sino una cierta justicia. Como enseñaba el juez Oliver W. Holmes, los jueces no hacen justicia, sino que aplican la ley. Hace tiempo quedó claro que ciertos miembros del Ministerio Público tienen la pretensión de purgar el mundo político de aquellos a quienes consideran nocivos. Para ese fin basta decir por ahí por medio de filtraciones deliberadas que tal o cual político fue citado en una delación para que el destino del delatado quede sellado, antes de que cualquier tribunal pueda pronunciar su sentencia.

Así sucedió con Michel Temer. En una filtración de material en poder del Ministerio Público, trascendió una grabación hecha por el empresario Joesley Batista con Temer; en la misma, según se informó, Temer habría avalado la compra del silencio del diputado Eduardo Cunha. Cuando la versión completa de la grabación fue divulgada, se constató que la hipótesis era, al menos, controvertida. Pero en todo el episodio prevaleció la interpretación del Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, para quien el diálogo es la expresión cabal de un negociado y eso bastó para que Temer fuera visto por muchos como un indeseable para ocupar el cargo. Así es la política, como bien saben los “filtradores”.

Mientras, el empresario Joesley Batista por haber grabado al Presidente y exponerlo en un supuesto acto de corrupción no pasará ni un día en la cárcel ni deberá usar tobillera electrónica; eso a pesar de que informó al Ministerio Público que dio dinero a casi dos mil políticos con el objeto de sobornarlos. Podrá hasta vivir en los Estados Unidos, adonde ya mudó la mayor parte de sus negocios. Eso según los términos del escandaloso acuerdo de delación endosado por el Fiscal General.

Si es cierto, como dice el juez Moro, que el objetivo de los paladines del Ministerio Público es “agarrar a los grandes” criminales, ¿cómo explicar que alguien que confiesa crímenes de esa magnitud, como hizo Joesley Batista, no será castigado? La respuesta es muy simple: el objetivo no es agarrar a los grandes criminales, sino apenas a aquellos que en la visión de los fiscales deben ser descartados de la vida nacional, es decir, los políticos. Aunque no aparezcan pruebas para corroborar las acusaciones, el estrago ya está hecho. Y en el medio quedan los muchos políticos honestos que existen en este país.

A ese paso, las delaciones se tornaron instrumentos eminentemente políticos. En la patética articulación en curso para encontrar un “sustituto” para Temer en caso de que el presidente caiga, la primera exigencia es que el nombre del candidato no haya sido susurrado por ningún delator. Sólo entonces será considerada su capacidad para gobernar el país. Eso prueba que la agenda nacional, en medio de una de las más graves crisis de su historia, fue definitivamente contaminada por el presupuesto de que Brasil sólo se salvará si la clase política es desarmada, como si fuese una banda. Eso no es el preludio de algo bueno.