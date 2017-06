El frente Chaco Merece Más se impuso en las primarias legislativas

Chaco no tuvo sorpresas y era la única de las tres elecciones de este domingo 4/6 en la que el Gobierno nacional no guardaba esperanza alguna de recibir buenas noticias. Y así fue. El frente Chaco Merece Más, impulsada por el gobernador Domingo Peppo y el intendente de Resistencia y ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, se impuso cómodamente este domingo en las PASO legislativas provinciales a un quebrado Cambiemos.

En un escenario de franca polarización y escrutado el 34,15% de los votos, el oficialismo se alzaba con el 46% de los votos. Segundo llegaba la lista de Cambiemos, con el 35,6%. De las once boletas que presentó el frente oficialista, la que se alzaba con comodidad en la interna era la que contaba con el apoyo de los intendentes y del gobernador, encabezada por Gustavo Ferrer, seguido por Liliana Spoljaric y Juan Manuel Pedrini, hombre de confianza de “Coqui” pero que fue convocado por el actual mandatario para ocupar el tercer lugar en la boleta oficial. Los primeros dos candidatos son funcionarios de Peppo: Ferrer es el actual ministro de Industria, mientras que Spoljaric es la secretaria de Empleo y Trabajo.

El triunfo electoral es un punto que Peppo se anota casi en soledad. Pese a la fuerza de su figura en Chaco, Capitanich no participó del armado de las listas y dejó todo en manos del gobernador, que además preside el PJ provincial.

En todo caso, el desafío de Peppo era al menos sostener la diferencia alcanzada en 2015 sobre Cambiemos, en un distrito con una inquebrantable lógica bipartidista. En esa oportunidad, ganó la gobernación con el 55,45% de los votos contra la radical Aída Ayala, que se quedó con el 42,3%. Más de 13 puntos de diferencia. Ahora, escrutados el 28% de los votos, esa distancia se achicó a menos de 9%. Como ocurre en Corrientes, el frente peronista Chaco Merece Más sufrió una escisión kirchnerista.

Un sector que reconoce a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como líder –lleva su foto en la boleta- presentó una lista alternativa con el sello del Frente Grande. Esa boleta, que encabeza Felipe Germán Bittel - hijo del histórico caudillo del peronismo chaqueño, Deolingo Felipe Bittel -, se quedaba con el 3,2% de los votos. Votos que saca, directamente, de las arcas del frente oficialista.