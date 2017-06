Temer cree ganar 4 a 3 en el Supremo Tribunal Electoral

El Planalto prevé un escenario en el que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, denuncie a Michel Temer al Supremo Tribunal Federal (STF) antes de que éste envíe las respuestas a los cuestionamientos del Ministerio Público Federal, posibilidad descartada por fiscales escuchados por el diario O Globo.

El abogado de Temer en el TSE, Gustavo Guedes, afirmó estar preocupado por esta posibilidad durante el juicio que comienza el martes 06/06, que sería consecuencia de nuevos hechos relacionados con la delación de los empresarios de JBS. En verdad, con este discurso el Planalto espera limitar los movimientos de Janot durante el juicio.

"Hay un temor de que ocurra una denuncia sobre algún hecho no mencionado en las preguntas al Presidente, y que se esté haciendo un almacenamiento táctico de grabaciones no conocidas. Es algo que nos preocupa. Espero que el Ministerio Público no interfiera en el juicio del TSE", afirmó Guedes.

"Hay una impresión de que la Procuraduría General de la República intentará crear un ambiente desfavorable en el TSE", dijo un ministro cercano a Temer que estuvo en los diálogos que el Presidente mantuvo en el Palacio de Jaburu.

Todo esto tiene nombre y apellido: la delación premiada del ex ejecutivo de J&F, Ricardo Saud, quien conectó a Temer con el puerto de Santos (SP), área de influencia del pemedebista cuando era diputado federal en la década de 1990, uno de los períodos en que se firmaron contratos sospechosos de irregularidades.

La información es de la periodista Fernanda Pires en el diario Valor (ya 100% de O Globo, que le compró su parte a Folha de S. Paulo), basada en un video de la declaración de Saud.

"En el testimonio del día 10 de mayo, Saud afirmó que el ex diputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) sugirió el nombre de Ricardo Mesquita, director de Relaciones Institucionales del grupo portuario Rodrimar, para recibir un destinado a Temer. Saud rechazó la sugerencia, según relató a los investigadores."

La defensa de Temer dijo ser "absolutamente inverídica" la versión de que los sobornos serían destinadas a él. El abogado de Rocha Loures, Cezar Bitencourt, afirmó desconocer la información del video.

"Usted va a entregar a Ricardo", habría dicho Loures a Saud. El procurador interviene: "¿De la Rodrimar?", y Saud confirma, agregando la respuesta dada a Loures: "No, ya tuvimos problema con Celso, ya te he hablado. No voy a entregar a Ricardo. O ese dinero le entrego a usted o entonces Ud. le entrega al Temer, no voy a entregar a Rodrimar, no".

Antonio Celso Grecco, identificado por Saud en la delación como muy amigo de Temer, es el presidente de Rodrimar. La empresa fue allanada en el marco de la Operación Patmos.

La situación de Temer, que se había estabilizado la semana pasada, volvió a agravarse cuando fue arrestado su ex asesor especial Rodrigo Rocha Loures. Sin embargo, el Planalto trabaja con un escenario de 4 votos a favor y 3 en contra. Por ese motivo quiere un proceso rápido en el TSE y no prolongar más el juicio.

El presidente del STE, Gilmar Mendes, mantiene un diálogo constante con aliados de Temer, como el ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, y el líder del gobierno en el Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).

Temer insiste en que el proceso es nulo desde que él reemplazó a Dilma Rousseff en la Presidencia, porque ya no se puede hablar de binomio. Y que toda responsabilidad cayó sobre ella durante el impeachment.

Si esto no funcionara, la defensa de Temer irá por la separación de responsabilidades entre Dilma y Temer.

Hay una sensación de estabilidad en la Administración Temer que la brinda el funcionamiento del Congreso, a pesar la postergación de la reforma laboral y de la flexibilidad concedida a la reforma previsional. Esta sensación de estabilidad la aporta el esfuerzo de la conducción del PSDB de mantener alineado junto a Temer. Esta cuestión sería básica para la etapa en el TSE.

El miércoles (07/06), a las 16:00, será presentado el Frente Parlamentario Suprapartidista por Elecciones Directas Ya, en el Salón Noble de la Cámara de Diputados en Brasilia. El Frente pretende unir el reclamo de parlamentarios de todos los campos políticos, comenzando por el PT, PSB, PSOL, PDT y PCdoB.

Según una encuesta del Instituto Paraná, el 90,6% de los brasileños quieren una nueva elección presidencial en Brasil. Según el líder del PT en la Cámara, Carlos Zarattini (SP), el ilegítimo (y corrupto) Michel Temer ya no tiene condiciones de gobernar y debe renunciar de inmediato.

"Brasil necesita rescatar la democracia y elegir un gobierno legítimo que preserve la soberanía nacional, no recorte los derechos de la población e implemente un programa económico que genere empleos y ganancias", dice Zarattini.

"El voto del pueblo es el único camino para la reconciliación de los brasileños y para enfrentar la crisis desde la democracia", afirma el articulador del Frente, senador João Capiberibe (PSB / AP).

El objetivo central es sumarse a artistas, intelectuales y la sociedad civil organizada en Directas Ya, para aprobar la Propuesta de Enmienda 227/16, que pretende cambiar la Constitución para garantizar la convocatoria en caso de una vacante del cargo de Presidente de la República hasta 6 meses antes del final del mandato.