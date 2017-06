6.000 motos secuestradas: ¿Qué hacer con eso?

CIUDAD DE BUENOS AIRES. En los últimos 3 meses se secuestraron más de 3.500 motos en los controles realizados en los barrios y accesos a la Ciudad. Ese número se desprende de los controles realizados por las 54 comisarías de la Policía de la Ciudad, conjuntamente con la Secretaria de Tránsito.



Según informó el gobierno porteño, dichos vehículos fueron secuestrados por tener pedido de captura por robos, carecer de las patentes, o no tener los papeles en regla. Las motos fueron derivadas a las playas de la Policía de la Ciudad donde esperan ser devueltas a sus dueños.



En los controles, además del correcto uso del casco, se verificó el cumplimiento de los siguientes requisitos: que la moto tuviera chapa patente, que el conductor llevara la cédula verde o cédula azul si no es titular, licencia de conducir en regla y seguro.



A su vez, ahora las autoridades cuentan con una ley aprobada en la Legislatura, que establece que los acompañantes de los motociclistas estarán obligados a llevar un chaleco con el número de la patente del vehículo impreso. Dicha iniciativa produjo el rechazo de un amplio sector de motoqueros, muchos de ellos nucleados en la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros Y Servicios (ASIMM).



La ley se aprobó la semana pasada también establece que se podrán fijar zonas, días y horarios en las que estará prohibido ir de a dos en moto, algo que según el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, "facilitará los controles y será una herramienta más para combatir a los motochorros, dentro de varias otras medidas que estamos implementados".



"La primera fase será controlar el uso del chaleco. Luego veremos si hay zonas donde es conveniente implementar la prohibición de circular sin acompañante. Esto se hará en función del mapa del delito, pero aún no las definimos", agregó el ministro porteño cercano a Daniel Angelici.



Según la norma mencionada, las motos serán retenidas cuando sus conductores transiten sin la portación de los cascos reglamentarios, circulen con acompañante en las áreas especialmente prohibidas, lleven acompañante sin la utilización del chaleco reglamentario, se encuentren mal estacionadas, obstruyan la circulación u ocupen lugares destinados a vehículos de emergencias o de servicios públicos de pasajeros. (Si la moto está amarrada la autoridad estará facultada a realizar "las acciones necesarias" para desamarrarla y trasladarla).



También, en el caso de que carezcan de su placa de patente o se impida o dificulte su visualización o no se correspondan los datos de la placa de dominio con los números del cuadro y/o motor, o bien si se detecta que son conducidas por persona no habilitada.

Actualmente en los depósitos del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad hay más de 6.000 motos judicializadas que esperan ser devueltas a sus dueños o que la Justicia ordene su destrucción. Una de cada 4 motos en promedio solamente es retirada de los depósitos.

El final de estos vehículos es la compactación mediante el programa PRO.COM, dependiente de la subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Al igual que con los automóviles, este programa destruye los vehículos, la chatarra es vendida y el dinero es destinado a los hospitales Garrahan y Gutierrez.



Hoy la gran mayoría de las motos fueron retiradas de las puertas de las comisarías para ser llevadas a un depósito donde aguardan ser restituidas a sus dueños o que la Justicia ordene su compactación.