Farré, culpable: Voto unánime del jurado

Luego de que los 12 miembros del jurado declararan, por unanimidad, que Fernando Farré es culpable por el homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio de su esposa Claudia Schaefer, el juez Esteban Andrejin, integrante del Tribunal Oral N° 2 de San Isidro, anunciará en los próximas horas la pena que recaerá sobre el empresario.

Farré está acusado de apuñalar 66 veces y de degollar a su esposa, el 21 de agosto de 2015 en el country Martindale, de Pilar.



Para que Farré fuera declarado culpable se necesitaba una decisión por unanimidad del jurado, lo cual finalmente ocurrió.



El abogado Jorge Sandro, quien representa a la familia de Schaefer, aseguró que Farré "no tuvo un gesto de arrepentimiento, ni suplicó perdón" durante el juicio. Ayer, el imputado leyó una carta que les escribió a sus tres hijos hace 13 meses. "No puedo explicar y justificar lo que sucedió. El desenlace fue imprevisible", sostuvo. Y en otro tramo de la misiva, al borde del llanto, les pidió perdón y les dijo que los quería.



Fue la primera vez que Farré se quebró y lloró, ya que en las cinco audiencias anteriores el acusado no había mostrado señales de conmoverse con los detalles del crimen que cometió el 21 de agosto de 2015 en el country Martindale, de Pilar.