Preocupante aumento de las muertes por consumo de drogas

Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en marzo de 2017, en Viena (Austria), que las drogas causan cerca de medio millón de muertos al año y que, en algunos aspectos, la situación empeoró en el último tiempo.

"La OMS estima que el consumo de drogas es responsable de alrededor de medio millón de muertes cada año. Pero esta cifra sólo representa una pequeña parte del daño causado por el problema mundial de las drogas", dijo Chan ante la Comisión de Narcóticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según datos de la Sedronar publicados en 2017, hubo 14.536 casos de muerte en Argentina relacionadas con el consumo de drogas en la población de 15 a 64 años para el año 2014. Esto significa el 18% de las muertes totales para ese grupo de edad y una tasa bruta de mortalidad de 53,2 cada 100.000 habitantes, para el mismo período.

Las muertes por sobredosis de drogas en 2016 superaron posiblemente las 59.000, y es el mayor salto anual registrado en Estados Unidos, según datos preliminares recopilados por The New York Times y publicados por este medio.

Esta grave situación también se ve agravada por la adicción a los opioides, ahora más letal por el exceso de fentanilo producido ilícitamente -un narcótico sintético opioide- y medicamentos similares. Las sobredosis por drogas son la principal causa de muerte entre los estadounidenses menores de 50 años.

A pesar de que los datos son preliminares, se calcula que las muertes aumentaron un 19% sobre las 52.404 registradas en 2015. Lo que es más grave aún es que el consumo no disminuyó en este 2017 sino que sigue empeorando.

Tal como explica The New York Times, las muertes por consumo de drogas tardan mucho en constatarse, motivo por el cual los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no podrán calcular los números finales hasta diciembre.

Este medio recopiló estimaciones de 2016 de cientos de departamentos de salud estatales y médicos. Juntos representan datos de diferentes estados que registran el 76% de las muertes por sobredosis en 2015.

El fentanilo no es nuevo, pero en los últimos 3 años ha aparecido en las incautaciones de drogas en todo Estados Unidos. Generalmente, se lo vende en la calle al igual que la heroína o los narcotraficantes lo utilizan para hacer opioides baratos. Los fentanilos también pueden estar presentes en la cocaína, lo que contribuye a un aumento de las sobredosis relacionadas con la cocaína.

El más mortal de los análogos de fentanilo es el carfentanil. Se trata de un tranquilizante de elefante 5.000 veces más fuerte que la heroína y una dosis menor que unos pocos granos de sal puede ser letal.

La situación se agrava con los años, ya que los 1ros datos de 2017 sugieren que las muertes por sobredosis de drogas continuarán aumentando este año, y se calcula que más de 2 millones de estadounidenses dependen de los opiáceos y otros 95 millones de analgésicos recetados el año pasado.

Para llegar a estas estadísticas, The New York Times se contactó con los departamentos de salud estatales en los 50 estados, además del Distrito de Columbia, y pidieron sus estadísticas sobre las muertes por sobredosis de drogas entre los residentes. En los estados que no tenían números disponibles, se contactaron con las oficinas de los forenses.

Video

El diario inglés The Guardian publicó, en marzo de 2017, los resultados de un estudio basado en una encuesta sobre 80.000 personas. El mismo indicó que el uso de heroína entre adultos estadounidenses aumentó casi 5 veces en la última década.

La heroína se utiliza como droga recreativa semisintética, derivada de la morfina y originada a partir de la adormidera, planta de la que se extrae el opio.

Los investigadores descubrieron que justo después del cambio de milenio, el 0,33% de la población adulta había declarado haber consumido heroína en algún momento de su vida, pero 10 años más tarde había aumentado a 1,6%, cifra que corresponde a unos 3,8 millones de estadounidenses.

"Hay más personas en los Estados Unidos que usan heroína, hay más personas que cumplen con los criterios para la adicción a la heroína, y estamos viendo aumentos en los diferentes estratos sociales, en diferentes grupos de edad, en ambos sexos", dijo Silvia Martins, líder de la investigación de la Columbia University Mailman School of Public Health.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2016, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el aumento del consumo de heroína se dio, sobre todo, en Estados Unidos.

Cifras de este organismo indican que en los últimos años varió muy poco el número mundial de consumidores de opiáceos (es decir, opio, morfina y heroína) y que en 2014 eran unos 17 millones.

Además, el informe agregó que en la década pasada el consumo de heroína aumentó en América del Norte y hubo un mayor número de muertes relacionadas con esta droga.

También sigue aumentando el tráfico de heroína en América. La incautación de heroína y morfina se incrementó de un promedio de 4 toneladas en el período 1998-2008 a 7 toneladas anuales en el período 2009-2014. La producción de opio aumentó en América Latina durante esos períodos.

La OMS calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. Sin embargo, esa cifra no aumentó en los últimos 4 años de manera proporcional a la población mundial. También se estima que más de 29 millones de personas que consumen drogas sufren trastornos relacionados con ellas, y que 12 millones de esas personas son consumidores de drogas por inyección, de los cuales el 14% viven con el VIH.