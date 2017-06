Crece el alerta y el intendente Cresto recurre a la Justicia

CONCORDIA. “Lo que estoy haciendo es juntando antecedentes. Yo tengo que defender los intereses de la ciudad de Concordia. Por ahí el presidente de la CTM me contesta en una nota diciendo que tengo oportunismo cuando el intendente soy yo. El oportunista es él que quiere ser intendente y tiene una urna en la cabeza todo el tiempo pensando donde puede aprovechar políticamente la situación”, señaló el intendente de Concordia, Enrique Cresto, al explicar la situación que se está viviendo en esa ciudad ante el pésimo accionar del representante argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Roberto Niez.

Para el intendente la situación que vive la ciudad es provocada a propósito por Niez para sacar un rédito político sin importarle la gente. En tal sentido explicó: “Los técnicos tienen recontra claro el planteo que estoy realizando. Ellos tienen un protocolo que establece la posibilidad de subir el Lago hasta los 37,50 metros”, indicó, “pero en estos momentos está 5 metros por debajo, en 32 metros. Cada 1.000 metros cúbicos de diferencia entre lo que evacuan y lo que reciben son 8 centímetros por día promedio. Es decir que si están evacuando 25.000 metros cúbicos y llegaran a venir 30.000 metros cúbicos como ellos dicen, tienen que venir 30.000 metros cúbicos durante diez días constantes para subir cuatro metros el Lago hasta 37,50 metros”.

La controversia surgió porque Niez se negó, como sucedió otras veces, a aumentar el nivel del lago, ya que si hacen eso y se llega a superar los 35,50 mts., se les debe pagar a todos quienes viven en la ribera del mismo ya que se inundan sus tierras, casi todas productoras de citrus. Según el intendente CTM aún adeuda 10 millones de dólares de las inundaciones de 2015, “Y, para no seguir acumulando”, dice Cresto “es obvio que si después de 35,50 metros tenés que pagar y, para abajo, después de 14 no tenés que pagar nada, abrís el agua”. Lo que explica el intendente es que el agua en lugar de ser retenida en el lago se la deja pasar y es lo que produce las inundaciones en las ciudades ubicadas río debajo de la represa.

Por eso, el intendente anunció que recurrirá a la vía judicial en defensa de todos los habitantes de Concordia. Cresto insistió en que el planteo de la Municipalidad es claro y fundamentado, pero dijo que “no será a Niez a quien voy a plantear o explicarle cuestiones técnicas, porque como dice el dicho, lavarle la cabeza al burro es perder tiempo y jabón".

Además dijo que no tiene forma de entregarle una carta en la mano dado, otro de los reclamos de Niez, que no concurre a las reuniones de Defensa Civil. “Nunca en la historia se vio que el presidente de la CTM no participe en las reuniones y desconozca la existencia de una institución que existe en Concordia desde hace décadas”.

A Niez se lo vio el pasado sábado 3/06 participando de un acto eleccionario del Pro en la localidad de Nogoyá y también en Paraná este lunes 05/06 participando de otra reunión partidaria, en lugar de estar en su lugar de trabajo justo en un momento tan delicado, lo que pone de relieve su poca responsabilidad para atender las tareas para las cuales fue designado. Por ese motivo no son pocas las voces que se levantan en Concordia pidiendo la renuncia del funcionario.

De Ángeli: “Cuando el río crezca ‘aguarda’ Catalina”

Por su parte el senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, quien acompañó al ministro Rogelio Frigerio el viernes 2/06 en su visita a Concordia para observar la situación, dio una interpretación personal sobre lo que ocurre con el Río Uruguay cuando crece.

El legislador explicó: “Yo te voy a decir la pura verdad, yo le dije a Enrique (Cresto, el intendente) y a Roberto Niez, que cuando el río crezca, ‘aguarda Catalina’, porque cuando tiene que crecer, tiene que crecer, una cosa es no querer, eh”.

Los dichos de De Ángeli se viralizaron rápidamente y fueron el hazmerreír del fin de semana entrerriano. Claro que además de eso dejó una sensación muy desagradable ya que pone de manifiesto la escasa capacidad de aquellos que tienen las mayores responsabilidades. De Ángeli y Niez son dos dirigentes que responden al ministro Rogelio Frigerio, que fue el principal mentor de ambos.