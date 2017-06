Benedetto dejaría Boca y Angelici evadió el tema en que “no necesitamos vender”

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto confesó este martes (06/06) en declaraciones periodísticas que su idea es “quedarse en Boca” pese a las ofertas del exterior, aunque adelantó que la determinación recién la tomará cuando termine el torneo de Primera División. Hace unos días, el presidente Daniel Angelici también había evitado hablar de una posible venta pese al interés de algunos clubes de Europa por llevarse al delantero. Por otro lado, la entidad ‘Xeneize’ recibió una oferta formal de Los Ángeles Galaxy que ronda los nueve millones de dólares por el Benedetto. En medio de los rumores que se manejaron en la tarde de este mismo martes que vinculan al atacante boquense con el Sevilla de España, Angelici aseguró que “será una decisión de Benedetto quedarse o irse. Si hay ofertas, me sentaré con él para analizarlas, pero nosotros no necesitamos vender. Con el presidente del Sevilla (José Castro) no hablamos de él”.

