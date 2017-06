Ferraresi: "La candidatura de Cristina está confirmada"

El intendente K de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dijo hoy que la candidatura de Cristina Kirchner ya estaba "confirmada", mientras se mantiene la incertidumbre sobre cómo jugará la expresidenta en estas legislativas frente a la figura de Florencio Randazzo, que quiere ir a las PASO contra ella.

Ferraresi formuló estas declaraciones minutos después de una reunión con el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, junto a una decena de intendentes del Frente para la Victoria en la sede del Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80.

"Cristina va a ser candidata de la unidad. Lo que haga Randazzo, lo hará él, pero Cristina va a ser candidata", sostuvo Ferraresi, además de descartar una "judicialización" de las PASO del PJ ante la posibilidad de que Randazzo se vea impedido de competir en agosto. "No hay ninguna alternativa. No somos quién para dar o no las PASO, cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro de las herramientas electorales y los partidos que tiene", cerró.

Máximo Kirchner y Ferraresi, quien ostenta el cargo de vicepresidente del Instituto Patria, recibieron a los jefes comunales Francisco "Paco" Durañona (San Antonio de Areco), Walter Festa (Moreno), Patricio Mussi (Berazategui), Juan Ustarroz (Mercedes) y Pablo Zurro (Pehuajó), en la cuenta regresiva para la conformación de frentes y el cierre de listas. Por La Cámpora, en tanto, participaron también Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque y Mayra Mendoza.

Si bien negaron su participación en ese mitín, a ellos se sumaron dirigentes aliados como Martín Sabbatella, Ariel Basteiro, Carlos Raimundi y Leopoldo Moreau, quienes también estuvieron en el Patria, lo que alentó especulaciones sobre definiciones en el sello electoral del FpV. Por su parte, Zurro señaló que Randazzo "está planteando la no-unidad, algo que hasta parecería orientado", aunque advirtió: "No nos preocupamos por Randazzo, sino por un país que se cae y los problemas reales de la gente".