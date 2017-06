El rumor es más fuerte: CFK acorrala a Randazzo y será candidata

El rumor corre más fuerte. Cristina Fernández de Kirchner sería candidata a senadora nacional como cabeza de una lista de unidad. Esa es la definición que se tomó en las últimas horas en conversaciones entre los intendentes peronistas y Máximo Kirchner, así lo desliza el portal La Política Online.

La consecuencia de esa decisión es que no se habilitarán las primarias a Florencio Randazzo. Todo puede cambiar sobre el cierre de los frentes que se producirá el miércoles de la semana que viene, pero hasta ahora la decisión es imponer una lista de unidad y evitar unas internas que para los sectores mayoritarios del PJ bonaerense no suman. La mecánica legal y política se las facilitó el PRO a través de la decisión de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta de impedir competir a Martín Lousteau en Cambiemos.

El 14/6, el PJ junto a sus históricos aliados, inscribirá un frente que posiblemente mantenga el nombre Frente para la Victoria, aunque un sector minoritario propone reemplazarlo por el sello Frente Ciudadano, para retomar la idea lanzada por Cristina en su famoso discurso en Comodoro Py. Allí, ese frente constituirá una Junta Electoral que determinará que los candidatos se elegirán mediante la elaboración de una lista de unidad. Es decir, no habrá internas.

Los abogados del kirchnerismo estudiaron al detalle el proceso que instrumentaron Macri y Larreta para excluir a Lousteau y sobre esa base avanzarán con la decisión de impedir a Randazzo que compita internamente.

Si Alberto Fernandez, jefe de campaña del ex ministro, reclama sumar a su partido "Parte" al Frente que se constituya, su pedido será rechazado. Le queda entonces al ex ministro tres opciones: Competir por afuera con el sello del ex jefe de Gabinete; sumarse a una negociación para integrar la lista de unidad o plantear un reclamo judicial para que se le permita competir internamente.

Hasta ahora, esta última opción es la que prevalece entre los seguidores de Randazzo, que no ocultan su nerviosismo. En el randazzismo este lunes a la noche ya estaban alertados de la maniobra y enseguida explicaron a LPO que "es ilegal" y marcaron las diferencias con el antecedente de Lousteau: "En este caso Randazzo es miembro del PJ, que integra el Frente para la Victoria y por lo tanto si presenta los avales no le pueden negar la primaria".

La discusión legal se anticipa ardua y probablemente termine judicializada, pero la decisión política parece tomada. Los intendentes fueron determinantes en el curso elegido. "La distancia que le saca Cristina a Randazzo es sideral y la verdad es que en todo este tiempo, Florencio tampoco sumó más dirigentes que los tres intendentes y el Movimiento Evita que ya tenía. En ese marco nadie quiere hacer el esfuerzo de una primaria porque sería poco más que ceder a su capricho", publica La Política Online uno de los intendentes que pesó en la decisión.