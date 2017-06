Alquimia de Jaime para que no se hable del consumo, que no repunta

Al PRO le va la vida que no se hable de la economía real hasta que se abran las urnas en octubre. Sin duda es un camino cuesta arriba porque cada vez es una tarea más titánica, al punto que comenzando junio ya aparecen las promesas del recorte del gasto público luego del comicio, para tranquilizar al voto núcleo del PRO escandalizado con los números fiscales. Sin embargo, hasta ahora, el PRO (hay que hablar de PRO, no de Cambiemos, que es un sello de goma) considera que no le entran las balas de la metralleta del Frente Renovador con su campaña #Bajemoslosprecios, y que puede soportar el costo de la estrategia de dinero más caro que realiza el Banco Central para que la inflación no se desmadre. En cuanto al consumo... ahí se encuentra el tema. Por ahora, más alquimia.

Por Urgente 24 Miércoles 07 de junio de 2017 9:09 hs