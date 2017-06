Carrió renunció a la presidencia de Relaciones Exteriores

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió anunció este miércoles (07/06) su renuncia a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja para, según explicó, dedicarse de lleno a “hacer campaña” en la Ciudad de Buenos Aires, donde es primera candidata por Cambiemos, y en el resto del país.

La legisladora señaló que su postulación podría “politizar la comisión” y consideró “que va a haber confrontación” si continúa en la conducción de dicho cuerpo parlamentario, el cual quiere “que siga funcionando”. “Mi renuncia es definitiva”, aseguró y negó que su retirada se trate de “un conflicto con el nuevo canciller”, Jorge Faurie. Algunas versiones indicaron que su salida sería por ese motivo.

En su reemplazo, Carrió propuso que asuma la presidencia la diputada macrista Cornelia Schmidt Liermann, ya que el bloque de la Coalición Cívica no posee otro representante dentro de la comisión, según informa Semanario Parlamentario. Además, la referente de Cambiemos contó que también está “renunciando” a sus cargos en otras comisiones, dado que “no” quiere “cometer irresponsabilidades” sabiendo las “condiciones de salud en las que me encuentro”.

“Yo soy una figura muy fuerte en el escenario nacional”, sostuvo y justificó que su rol como presidenta de RR.EE. “evitaría consensos en momentos electorales”. También resaltó que el titular de dicha comisión tiene “muchas invitaciones protocolares”, a las cuales ella no asiste por razones de salud y confesó: “y cuando asisto estoy 10 minutos porque además no me las banco”.

Tras su anuncio, el radical Ricardo Alfonsín manifestó que “no estaba enterado” de la renuncia ni tampoco de su propuesta para que Schmidt Liermann, del bloque Pro, sea quien ocupe ese lugar. “Quiero saber si en el interbloque Cambiemos esto se habló”, expresó. Carrió le contestó que su decisión “se habló con los bloques de Cambiemos y con la Presidencia”, a lo que Alfonsín afirmó que “después” hablará con Mario Negri, el jefe de la bancada de la UCR.

Por el FpV-PJ, el vicepresidente de la comisión, Guillermo Carmona, subrayó que no cuestionaría la “decisión personal” de la líder de la CC-ARI, pero advirtió que “no es tomada en cualquier momento”, dado “el cambio de canciller, y de toda la cúpula de la Cancillería” y un contexto internacional marcado por la ruptura de países árabes con Qatar y una región del Mercosur “que está que explota”.

Desde el massismo, Alejandro Grandinetti resaltó que “esto es una casa política y todos de los que estamos acá estamos haciendo campaña. Si el tema es de salud, obviamente, sobre eso no habrá ningún tipo de objeción. Pero creo que tenemos que reivindicar esta casa”.

Cabe recordar que durante su presidencia, Carrió protegió bastante a la entonces canciller Susana Malcorra, quien pese a los reiteridos pedidos de la oposición, nunca fue interpelada por el memorando con Qatar ni ante la escalada del conflicto con Inglaterra por las Malvinas.

Con el asentimiento de los miembros de la comisión, Cornelia Schmidt Liermann tomó la presidencia y felicitó a Carrió por ser “uno de los ejemplos en cuanto a república y democracia que tenemos en el Congreso”.

“Para que no queden dudas, el espíritu en el que voy a tener esta presidencia es intrínseco al de Carrió”, dijo.