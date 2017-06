Mientras CFK busca bajarlo de las PASO, Randazzo agita el fantasma de la proscripción

La interna peronista sube de temperatura a medida que se acerca la fecha límite para oficializar las candidaturas a las elecciones primarias.

Cristina Fernández muy probablemente será candidata a senadora -lo anticiparon los intendentes que se reunieron con ella el martes- pero sólo lo haría en un marco de "unidad", que para la exPresidente significa que no haya PASO.

Del otro lado, Florencio Randazzo insiste en que competirá en las primarias. Lo ratificó este miércoles en un encuentro con referentes de su espacio. Pero la novedad que surgió de ese plenario es la versión de que el sector afín a Cristina tratará de impedir por todos los medios que esa PASO se produzca.

Lo contó Julián Domínguez, quien dice haberlo escuchado de Fernando Espinoza, presidente del PJ bonaerense, en un mano a mano que tuvieron el martes.

Por su parte, y confirmando en alguna medida la preocupación entre los randazzistas, Leopoldo Moureau, del ala de los radicales kirchneristas y presente en la reunión del Instituto Patria, anticipó en declaraciones a la fm Cadena Río que "se encontrarán los mecanismos" para lograr la "unidad", que no significa otra cosa para el sector K que evitar una competencia en primarias.

La respuesta del exministro, hicieron correr los randazzistas, fue que es "más candidato que nunca".

La movida K no hizo otra cosa que despertar entre los randazzista muy caro a los sentimientos de los peronistas (18 años estuvo el PJ imposibilitado de presentar candidatos).

El que se convirtió en vocero de esta postura es el senador Juan Manuel Abal Medina. “Hay algunos sectores que siguen confundiéndose, creyendo que es una interna partidaria, no se dan cuenta de que es una ley, y que hablan prácticamente de proscribirnos”, dijo el legislador, quien además es referente del Movimiento Evita.

En diálogo con Télam Radio, Abal Medina consideró que “sería un hecho gravísimo que no ha ocurrido nunca en la historia reciente de la Argentina, que una conducción partidaria intente impedir el ejercicio de una ley votada por todos, como es la de democratización de la política”. Y, sin dar nombres, apuntó a “comentarios a periodistas, en off, que dicen 'no los vamos a dejar', 'vamos a inventarles trabas para que no puedan competir'”.