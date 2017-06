El (celoso) Presidente mintió y ahora cambió su declaración

Después de llamar al empresario Joesley Batista, a quien recibió de medianoche en su residencia presidencial y fuera de agenda, "hablador y fanfarrón", Michel Temer cambió su versión y admitió haber volado en el jet privado del empresario.

Temer admitió que utilizó una aeronave privada en 2011, para ir con su familia a la isla turística Comandatuba, en Bahía. Pero negó que supiera de quién el jet. Resulta muy raro que una personalidad pública como Temer aceptara subirse a un avión de origen desconocido.

El martes (06/06), el Palacio de Planalto había dicho que en 2011, Temer viajó en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) a Bahía.

Sin embargo, en declaraciones a la Fiscalía General de la República (PGR), el empresario Joesley Batista (del grupo JBS) afirmó que Temer y su mujer, Marcela Temer, viajaron en su jet privado cuando el líder del Partido Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) era vicepresidente de Brasil.

"El entonces vicepresidente Michel Temer utilizó una aeronave privada el 12/01/2011 para llevar a su familia de Sao Paulo a Comandatuba, desplazándose luego a Brasilia, donde mantuvo una agenda normal en el gabinete. La familia regresó a Sao Paulo. El vicepresidente no sabía a quién pertenecía la aeronave y no pagó por el servicio", rectificó el comunicado de Temer.

JBS afirmó que Temer ordenó que el dinero de un soborno (R$500.000) le fuera entregado a Rodrigo Rocha Loures, ahora preso en el penal Papuda.

Al entregar a la Fiscalía General de la República (PGR) registros del diario de a bordo de la aeronave, Joesley Batista contó a los fiscales haber recibido una llamada telefónica del propio Temer para preguntar sobre el envío de flores a la aeronave y agradecerle por el gesto.

La versión de Joesley Batista contradice el comunicado firmado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, que informa que "el vicepresidente no sabía a quién pertenecía la aeronave". No deja de resultar llamativo que la agenda oficial de Temer en aquellos días, nunca registró el viaje a Comandatuba que ahora reconoce haber realizado.

Joesley contó que él había enviado flores para adornar la aeronave que sería usada por la familia Temer para regresar a Sao Paulo, lo que habría provocado celos del vicepresidente casado con una mujer mucho más joven que él. Según Joesley, para evitar el malestar con el vicepresidente, el comandante de la aeronave le explicó que las flores eran un regalo de la madre de Joesley, y no del empresario.

Entonces, el vicepresidente habría telefoneado al empresario para decirle que le transmitiera a su madre, Flora Batista, su agradecimiento por el gesto.

En la noche del lunes 05/06, la oficina de prensa de Temer había informado de que sólo había registros de viajes del entonces vicepresidente usando aviones de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). Esto fue modificado el martes 06/06. Pero ahora surge una nueva contradicción.

La información sobre la presencia de Temer en aeronaves del grupo J&F, que es dueña de JBS, fue mencionada por los fiscales para reforzar el vínculo del empresario con Joesley. El empresario informó a PGR que él mantenía una estrecha relación con Temer desde 2010, cuando los habría presentado Wagner Rossi, por entonces ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (2010-2011). Desde entonces, JBS se hizo cargo de pagos a Temer a cambio del tráfico de influencias a su favor que realizaba el vicepresidente.

En un pronunciamiento público reciente, Temer buscó desvincularse de cualquier relación cercana con Joesley, clasificándolo como "un conocido lejano".

Más grave

El diario The New York Times afirmó que, según sus fuentes, la Caixa Econômica Federal de Brasil, recibió instrucciones del presidente Temer para que no refinancie las obligaciones de J&F.

De acuerdo con el relato de 2 personas al NYT, la Administración Temer ordenó a la gerencia de la Caixa que no refinanciara líneas de crédito a favor de J&F Inversiones SA, holding controlada por la familia Batista, en represalia por la delación premiada del grupo empresarial.

La Caixa ya habría obedecido la instrucción de Temer y por ese motivo hizo una provisión extraordinaria en su balance del 2do. trimestre para cubrir pérdidas esperadas con los préstamos al grupo dueño de JBS, Alpargatas, Banco Original y Eldorado Celulosa.

Según la agencia Reuters, la orden del Palacio de Planalto fue directo a la Caixa, el mayor acreedor de J&F por R$ 9.700 millones (US$ 2.945 millones), o sea que el Presidente no pasó por el Ministerio de Hacienda, autoridad a la que el banco se encuentra subordinado.

El equipo económico ha preferido mantener distancia del asunto, por percibir que el Palacio del Planalto está actuando en el caso J&F"con el hígado" (o sea de forma visceral y no racional), dijo otra fuente en el gobierno.

JBS tiene cerca de R$ 18.000 millones (US$ 5.465 millones) en deudas que vencen en los próximos 12 meses. El pasivo total de J&F asciende a R$ 32.000 millones (US$ 9.716 millones). Consecuencia de los préstamos, la Caixa tiene el 6,9% del capital de JBS.

NYT recuerda que los miembros de la familia Bautista ofrecieron en el último mes pruebas a los fiscales acerca de que Temer supuestamente trabajó para obstruir una gran investigación de corrupción.