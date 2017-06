Cadena perpetua para el luchador que intentó matar a una actriz porno

Jonathan Koppenhaver, el ex luchador de Artes Marciales Mixtas conocido como "War Machine", fue condenado a cadena perpetua tras agredir brutalmente a su ex pareja, una actriz porno cuyo nombre es Christine Mackinday, conocida en la industria como Christy Mack.

La Corte del distrito del Condado Clark en Nevada halló al ex deportista culpable de 29 cargos entre los que se encuentran la tortura, el intento de asesinato, el secuestro, el ataque sexual y la coacción.

Al Juzgado le tomó dos días evaluar los cargos contra Koppenhaver, quien entró a la casa de la actriz porno tras una ruptura, atacándola a ella y a su actual novio por dos horas. Ambos terminaron con trauma psicológico y lesiones.

"War Machine" está preso desde que ocurrió el hecho y rechazó dos acuerdos antes de llegar al veredicto final: uno era por 16 años de prisión y otro en separado que ofrecía de 18 a 40 años tras las rejas. El abogado de Koppenhaver, Jay Leiderman reconoció la culpa de su cliente por ocho acusaciones, incluyendo el hecho de que Jon admitirá que golpeó a Mack, la ahogó, le quebró los dientes, perforó sus pulmones y cortó el pelo con un cuchillo.

El ex luchador asegura estar arrepentido: "No hay un día que pase en el que sinceramente me arrepienta de lo que hice", aseguró en los juzgados.