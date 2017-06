Carrió con Larreta en la Ciudad, y Lousteau pide "no subestimar"

Los referentes de Cambiemos se mostraron juntos y dialogaron con los pasajeros del flamante corredor vial que atraviesa la Avenida Alem y Paseo Colón, que inauguró Horacio Rodríguez Larreta junto al presidente Mauricio Macri.

"Transformar el transporte público es hacer un país mejor", escribió en su cuenta de Twitter la precandidata a diputada nacional por la Ciudad, quien renunció a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para "no ser un obstáculo", según explicaron sus allegados y para dedicarse de lleno a la campaña.

Con @elisacarrio recorriendo el nuevo #MetrobusDelBajo que le permite a 300.000 vecinos viajar mejor y ganar tiempo todos los días. pic.twitter.com/WsYNcUHEqA — H Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 7 de junio de 2017

Recorriendo el nuevo #MetrobusDelBajo junto a @horaciorlarreta. Transformar el transporte público es hacer un país mejor. pic.twitter.com/1kLkMYZyKs — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 7 de junio de 2017

Dirigentes de la Coalición Cívica y el PRO en la Ciudad ya se habían mostrado juntos semanas atrás en una recorrida, pero esta es la primera foto de los dirigentes en una actividad compartida.

"Vamos juntos" será el la frase de la campaña, que ya empieza a tomar temperatura. Carrió es la carta que el PRO sacó para desalentar la candidatura de Lousteau, quien pedía una interna dentro de Cambiemos.

A pesar de que fue rechazado, y de que perdió a una eventual aliada como Graciela Ocaña, el ex embajador en Estados Unidos decidió participar de los comicios pero dentro de su espacio, ECO, que integran el radicalismo y el socialismo porteño.

En ese sentido, Martín Lousteau hizo una análisis político sobre el 45% de indecisos para las próximas elecciones, en base a un relevamiento de la consultora Management & Fit.

En el programa Animales Sueltos de América TV, el ex funcionario de Cambiemos señaló "me parece que hay una enorme subestimación del electorado cuando se lo trata de polarizar. Me pone contento. La ciudadanía es mucho más inteligente que lo que proponen asesores de campaña", expresó.

"La discusión sobre el pasado no la resuelve ni la inflación, ni las expensas", sostuvo Lousteau en alusión a la grieta entre el Gobierno y el kirchnerismo.