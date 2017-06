Scocco cruzó a Bermúdez: “Optaron por armar una guerra con el plantel”

Newell´s Old Boys de Rosario atravesó un gran presente futbolístico en este campeonato de Primera División debido a que le dio pelea a los equipos grandes en las primeras posiciones lo que permitió soñar con alcanzar el título que hoy lo tiene a Boca a un solo triunfo de lograr la consagración. Sin embargo, la institución leprosa está sumergida en una dura crisis económica y dirigencial que ocasionó que sus jugadores y el cuerpo técnico llevaran a cabo medidas fuerza por falta de pago.

Por eso, el delantero Ignacio Scocco, disparó este miércoles (07/06) contra la dirigencia del club rosarino al sostener que “optaron por armar una guerra con el plantel en lugar de” hablar sobre “la realidad” de la institución.

“Optaron por armar una guerra con el plantel en lugar de venir y hablar sobre la realidad del club”, sentenció Scocco en relación con declaraciones de Eduardo Bermúdez, titular de la entidad, y agregó que “con la actitud que está tomando la dirigencia no estamos para nada de acuerdo y quería manifestar la bronca del plantel”.

Por otro lado, Bermúdez reaccionó la semana pasada al conflicto que tenía a los jugadores de Newell's en reclamo por el cobro de deudas y cargó contra el ya ex entrenador Diego Osella. “El técnico tiene que hablar solo de fútbol”, ordenó el presidente rojinegro.

Además, el titular de la entidad rojinegra tomó como una afrenta personal las medidas de fuerza que había asumido el plantel en reclamo de haberes atrasados. El máximo dirigente leproso había llamado a conferencia de prensa para explicar los buenos números que tiene el club en el promedio, había recordado cuáles eran cuando asumió, pero no dio respuestas a la demanda de jugadores y cuerpo técnico: cobrar el sueldo. De la parte económica se hizo cargo el tesorero Alberto Sauro, quien había indicado que los motivos del conflicto son por el atraso del cobro de la venta del pase de Milton Valenzuela (no se informó a quién se lo vendió) por 750 mil euros, y la falta de recaudación por jugar con Olimpo a puertas cerradas.

La semana pasada, Bermúdez había considerado que “primero está Boca, segundo River y tercero Newell's, con dos pesos con veinte”.

“Sin un peso, tenemos 27 equipos abajo que gastaron 15 ó 20 millones de dólares”, sostuvo Bermúdez en una conferencia de prensa ofrecida en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

“¿Ustedes se imaginan si en esta situación financiera tuviéramos los puntos de Vélez, Huracán o Arsenal, que están peleando el descenso después de arrancar como nosotros?”, señaló el dirigente en la rueda de prensa.

Con respecto a Osella, con quien la dirigencia se había enojado porque con su cuerpo técnico había cerrado filas con los jugadores en el reclamo por falta de pago, Bermúdez había recordado que hace un año, antes de asumir, “algunos periodistas me decían que con Osella no podés ganar las elecciones ni loco y con este equipo no podés sacar ni un punto”.

De ahí, Bermúdez lanzó que “¿Osella viene de dirigir Barcelona o Real Madrid? Viene de dirigir Patronato y Colón, así que vino a Newell´s y él sabía dónde venía”.

En tanto, Scocco manifestó que al plantel le hubiese gustado charlar con la CD y no que brinden una conferencia de prensa porque “esperábamos que en vez de hacer una conferencia de prensa y tratar de quedar bien parados, los dirigentes vinieran a hablar con nosotros y nos digan qué está pasando. Eso no sucedió. Hace mucho que no hablamos con los dirigentes de este tema”.

Por consiguiente, el atacante leproso aseguró que “nosotros sí pensamos y hacemos las cosas por el club. La actitud y la forma con la que se manejaron me hace pensar que se fijan más en lo político y no en encontrarle la solución a los problemas que hoy tenemos. Desviaron el punto del problema. Mirar cómo están otros no es la cuestión. Para estar bien hay que mirarse uno y no al de al lado”.

Para cerrar, no quiso hablar con respecto a su futuro en el club en que “todavía no pienso en mi futuro. Siempre dije que quería retirarme acá, soy feliz y en este club viví los momentos más importantes de mi carrera. Pero el desgaste del último tiempo hace que la felicidad hoy no sea total. No hemos podido disfrutar este campeonato como hubiéramos querido”.